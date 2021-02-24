Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в соревнованиях, прошедших в рамках XIII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти РФ.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках XIII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти Российской Федерации.

Соревнования проводились среди мужчин и женщин в двух возрастных группах, в общей сложности в забеге принимали участие более 100 человек. Команда Совета Федерации прошла дистанцию 3 км у женщин и 5 км у мужчин, заняв шестое место из 18 команд и улучшив показатели прошлого года.

«С большой радостью приняла участие в забеге. Уверена, что для всех участников это отличная возможность сменить обстановку рабочего кабинета на спортивную прогулку на свежем воздухе», — отметила сенатор.

Спартакиада не только выявляет лучших в отдельных видах спорта, но и укрепляет здоровье, снимает стресс и повышает настроение

Инна Святенко добавила, что Спартакиада не только выявляет лучших в отдельных видах спорта, но и укрепляет здоровье, снимает стресс и повышает настроение. По мнению парламентария, подобные мероприятия положительным образом сказываются на работе и эмоциональном состоянии сотрудников различных ведомств.

Инна Святенко приняла участие в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках XIII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти Российской Федерации

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Инна Святенко приняла участие в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках XIII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти Российской Федерации

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Инна Святенко приняла участие в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках XIII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти Российской Федерации

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Инна Святенко приняла участие в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках XIII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти Российской Федерации

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Спартакиада направлена на повышение интереса сотрудников федеральных органов исполнительной власти РФ к участию в спортивных мероприятиях, популяризацию физической культуры и спорта как важного средства укрепления здоровья, повышения работоспособности, продления активного образа жизни, а также на развитие спартакиадного движения в России.

В мероприятии также приняли участие президент Центрального спортивного клуба государственной службы Геннадий Алешин, председатель региональной общественной организации «Динамо 28» Лариса Мищенко, четырехкратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Николай Зимятов.

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