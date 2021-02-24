Минспорт России проводит конкурс проектов, направленных на развитие массового спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Министерство спорта Российской Федерации приглашает некоммерческие организации, реализующие проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, принять участие в конкурсе на получение из федерального бюджета грантов в форме субсидии.

Конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Некоммерческие организации являются важными партнёрами в решении задач по популяризации физической культуры и спорта, формированию культуры спортивного образа жизни. Особое внимание в этом году будет уделено проектам, направленным на развитие студенческого и школьного спорта, организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства и работы, на селе, в том числе на удалённых территориях и в малонаселённых пунктах. Главная задача – сделать занятия спортом доступными для каждого гражданина страны.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

– проекты, направленные на увеличение числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, реализуемые не менее чем в 43 субъектах Российской Федерации некоммерческими организациями, являющимися общероссийскими общественными организациями, основная уставная деятельность которых направлена на развитие физической культуры и спорта;

– проекты, направленные на увеличение числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, в возрасте старше 20 лет, реализуемые не менее чем в 43 субъектах Российской Федерации некоммерческими организациями, которые объединяют субъекты предпринимательской деятельности, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги населению;

– проекты общероссийских общественных организаций или некоммерческих организаций, имеющих статус физкультурно-спортивного общества, направленные на внедрение инновационных моделей вовлечения населения в физическую культуру и массовый спорт не менее чем в пяти субъектах Российской Федерации.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 марта 2021 года по адресу: Москва, ул. Казакова, д. 18 (каб. 1-16). Контактный тел.: +7 800 222 88 82 (доб. 8105).

Подробные условия участия в конкурсе размещены на официальном сайте Минспорта России в разделе «Конкурсы» / подразделе «Всероссийские конкурсы».

В 2020 году 25 некоммерческих организаций получили гранты на общую сумму 185 млн рублей.

Среди грантополучателей прошлого года – автономная некоммерческая организация «Центр развития массового спорта «Марафон Плюс» с проектом «Национальное беговое движение России». Организация провела 89 мероприятий, в которых приняли участие около 55 000 человек. В рамках гранта удалось создать IT-решение для сбора данных о спортивных тренировках на крупнейшей платформе беговых событий RussiaRunning и интегрировать его с популярными беговыми регистраторами (STRAVA, Polar, Garmin, Suunto). Благодаря данной интеграции любители бега и спортсмены могут принять участие в различных чемпионатах на основе тренировочной активности.

Грантополучателем в 2020 году стала некоммерческая организация «Ассоциация студенческого баскетбола» с проектом «АСБ 3х3». В рамках проекта в течение года было проведено 33 региональных турнира по баскетболу 3х3 среди студентов. В соревнованиях приняли участие 2125 спортсменов.

Грант на реализацию проекта «Северная ходьба – новый образ жизни» получил Добровольный физкультурный союз граждан и организаций в сфере популяризации физической культуры и развития массового спорта. Проект ориентирован на людей трудоспособного возраста. В результате более 2000 сотрудников предприятий и организаций из 43 регионов прошли обучающие онлайн-курсы, приняли участие в практических занятиях с инструкторами и соревнованиях по технике северной ходьбы среди трудовых коллективов.

Благодаря таким проектам физическая культура и спорт становятся доступными для многих граждан. Проекты некоммерческих организаций чутко реагируют на постоянно меняющиеся потребности любителей спорта, позволяют внедрять новые актуальные формы физкультурно-спортивной работы.

Пресс-служба Минспорта России

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