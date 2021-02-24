О встрече Посла Беларуси А.Конюка со Председателем Национального Собрания Армении

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

24 февраля 2021 г.



23 февраля 2021 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка с Председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном.

Фото: Пресс-служба Национального собрания Республики Армения

В ходе беседы стороны обсудили вопросы активизации сотрудничества между парламентариями Беларуси и Армении как на двусторонней основе, так и на многосторонних площадках.

А.Мирзоян поздравил А.Конюка с началом дипломатической миссии и пожелал эффективной работы по развитию и углублению белорусско-армянских отношений.

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