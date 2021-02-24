О встрече Посла Беларуси А.Метелицы c Министром национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

24 февраля 2021 г.



24 февраля 2021 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрея Метелицы с Федеральным Министром национальной и продовольственной безопасности Пакистана Саидом Факхаром Имамом.

Главной темой обсуждения стала подготовка к проведению в г.Минске пятого заседания Белорусско-Пакистанской совместной рабочей группы по сельскому хозяйству.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями об актуальном состоянии и перспективах развития белорусско-пакистанского сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В частности, обсуждены вопросы наращивания взаимных поставок продуктов питания на рынки двух стран, обеспечения механизации сельского хозяйства и проведения научных исследований в данной сфере.

Собеседники подтвердили готовность к совместной работе и договорились поддерживать контакты для решения актуальных вопросов сотрудничества Беларуси и Пакистана

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