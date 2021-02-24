Павел Сниккарс: «Населению не следует опасаться резкого роста тарифов на электричество»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 24 февраля. – Павел Сниккарс в интервью «Комсомольской правде» рассказал о тарифах на электроэнергию, перекрёстном субсидировании в отрасли, крупнейших проектах по электрификации и развитии альтернативных источников энергии.

«Для населения тарифы меняются раз в год, и в 2021 году их рост, в среднем, не превысит 5%. Напомню, что тарифы на электроэнергию для населения в России полностью регулируются государством, и на них никоим образом не оказывают влияние изменения цен на оптовом рынке», – сказал замминистра.

Павел Сниккарс также рассказал о перекрёстном субсидировании в электроэнергетике и напомнил, что население платит по заниженным тарифам, а часть затрат при этом перекладывается на прочих потребителей.

«Перекрестное субсидирование – это осознанная экономическая политика, которая проводится правительством. Одномоментного роста тарифов для населения до экономически обоснованного уровня не будет. Но вопрос снижения величины перекрёстного субсидирования решается. Ряд регионов имеют минимальное перекрёстное субсидирование, в том числе из-за последовательного увеличения тарифа для населения в рамках инфляции с одновременной компенсацией и субсидированием со стороны регионов, и со стороны вообще бюджетной системы части этих некомпенсированных затрат», – прокомментировал Павел Сниккарс.

Что касается развития альтернативных источников энергии, то, по словам замглавы Минэнерго, программа поддержки ВИЭ, которая в ближайшее время будет рассмотрена на уровне Правительства, будет уже завершающей. «Сектор ВИЭ в России твердо станет на ноги и будет вполне конкурентоспособным с традиционными источниками энергии», – сказал Сниккарс.

Полный текст интервью читайте в разделе «Интервью и комментарии».

19.02.2021

Новый югорский центр нефтедобычи теперь имеет два источника снабжения – от собственной электростанции, утилизирующей попутный газ, и от объектов «Россетей». Это не только гарантирует высокую надёжность, но и создает возможности для развития. Сейчас Эргинский кластер набрал первые 1,5 МВт.

MIL OSI