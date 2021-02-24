Source: Russia Federal Space

#Главкосмос Пусковые Услуги#Главное#CAS500#Космодромы#Байконур24.02.2021 10:08

Победители конкурса IAF И GK на бесплатный запуск кубсата готовятся к старту

Международная федерация астронавтики и Главкосмос Пусковые Услуги в 2019 году провели эксклюзивный конкурс на бесплатный запуск 1U CubeSat в рамках первого коммерческого пуска. Отбор претендентов из числа участников конкурса стартовал в апреле 2019 года. Лучшая заявка на участие выбиралась из организаций-членов IAF. Запуск аппаратов будет выполнен с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1a» и разгонного блока «Фрегат».

Главная цель конкурса — поддержка инициативных космических проектов молодых студенческих университетских команд из разных стран. В октябре 2019 года во время Международного конгресса по астронавтике в Вашингтоне Главкосмос Пусковые Услуги и Международная федерация астронавтики объявили победителя конкурса. Им стал Римский университет Ла Сапиенца, студенты которого представили проект SIMBA — «Система улучшения мониторинга поведения диких животных».

Космический аппарат WildTrackCube-SIMBA уже доставлен на космодром Байконур, где проходит подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2». Он будет отслеживать поведение животных Кенийского национального парка в естественной среде обитания. На животных (от птиц до крупных млекопитающих) будут размещены датчики для передачи через аппарат информации об их миграции.

Другой космический аппарат — GRBAlpha Университета Кошицы, участвовавший в конкурсе IAF, — будет также запущен в космос в рамках данного пуска. Он в свою очередь предназначен для демонстрации технологии детекторов и электроники для будущей миссии CAMELOT («Кубсаты, применяемые для измерения и локализации переходных процессов»), планируемой группировки наноспутников, обеспечивающих покрытие всего неба с высокой чувствительностью и точностью локализации после обнаружения гамма-излучения. В его создании принимали участие факультет обсерватории Конколи, Словацкий технологический университет, Словацкая организация космической деятельности, Университет Этвёша (Венгрия), Университет Хиросимы (Япония) и Университет Нагои (Япония).

Ракеты-носители «Союз-2» отличаются высокой надёжностью, многофункциональностью и экологичностью. Ракету знают во всем мире, она известна благодаря своей летной истории, использовании ее в решении многих задач, среди которых особое место занимает доставка людей в космос к Международной космической станции.

MIL OSI