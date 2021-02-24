Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Сернурский район Республики.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл в рамках работы в регионе посетил Сернурский район.

Сенатор принял участие в сессии райсобрания, на которой были подведены итоги социально-экономического развития района в минувшем году.

По словам парламентария, несмотря на непростую ситуацию, связанную с пандемией, Сернурский район сохранил темпы роста по многим направлениям. Так, средняя зарплата в районе в 2020 г. выросла на 10 проц., показатель безработицы держится на низком уровне в 1,4 проц.

Сергей Мартынов отметил, что району во многом помогло присутствие на его территории сильного предприятия — Сернурского сырзавода, который вложил 152 млн руб. инвестиций в основной капитал.

Сергей Мартынов в рамках работы в регионе посетил Сернурский район и принял участие в сессии райсобрания

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Сергей Мартынов в рамках работы в регионе посетил Сернурский район и принял участие в сессии райсобрания

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Сергей Мартынов в рамках работы в регионе посетил Сернурский район и принял участие в сессии райсобрания

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Сергей Мартынов в рамках работы в регионе посетил Сернурский район и принял участие в сессии райсобрания

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Сергей Мартынов в рамках работы в регионе посетил Сернурский район и принял участие в сессии райсобрания

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Сергей Мартынов в рамках работы в регионе посетил Сернурский район и принял участие в сессии райсобрания

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При этом, продолжил сенатор, ключевую роль сыграла помощь Сернурскому району со стороны региона и Федерации. Более 5 млн руб. было выделено из федерального бюджета на приобретение современного оборудования в школах. Поставлена новая техника медикам общей стоимостью 43 млн руб. Шесть молодых врачей прибыли в район по программе «Земский доктор».

«В минувшем году нелегко было и району, и Республике, и всей стране. Но, объединив ресурсы, мы смогли выстоять в непростой период», — подчеркнул парламентарий.

В ходе рабочей поездки Сергей Мартынов провел прием граждан, в котором также участвовал депутат Государственного Собрания Республики Владимир Кожанов.

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