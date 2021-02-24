Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПО Лавочкина#Главное#Космодромы#Байконур#Арктика-М24.02.2021 18:30

РН «Союз-2» с КА «Арктика-М» готова к вывозу

На космодроме Байконур 24 февраля 2021 года состоялось заседание Государственной комиссии по проведению летных испытаний космических комплексов социально-экономического, научного и коммерческого назначения о готовности к вывозу на стартовый комплекс и проведению работ по подготовке к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и первым космическим аппаратом «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе.

По результатам подготовки ракеты-носителя и наземной инфраструктуры Госкомиссия приняла положительное решение о вывозе ракеты космического назначения из монтажно-испытательного корпуса, где днем ранее выполнена ее общая сборка, и установке в вертикальное положение на стартовом комплексе площадки № 31 («Восток»). Начало работ по транспортировке на стартовую площадку запланировано на 05:30 по московскому времени 25 февраля, после чего начнутся работы по графику первого стартового дня.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Арктика-М» запланирован на 28 февраля. Космические аппараты «Арктика-М», создаваемые в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), предназначены для информационного обеспечения при решении задач оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе.

MIL OSI