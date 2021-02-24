Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча руководства Совета Федерации с Председателем Правительства РФ.

Состоялась встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и членов Совета палаты Совета Федерации с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Встреча прошла в расширенном составе — с участием заместителей Председателя Правительства РФ, министров РФ.

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Обсуждались актуальные вопросы законотворческой деятельности, взаимодействия Правительства и законодателей.

Можно уверенно утверждать, что Правительство сумело сохранить социально-экономическую и финансовую стабильность, чётко, без проволочек выполнить все поручения Президента по поддержке граждан и экономики

Валентина Матвиенко отметила, что прошедший год стал настоящим экзаменом для всех органов государственной власти. «Можно уверенно утверждать, что Правительство сумело сохранить социально-экономическую и финансовую стабильность, чётко, без проволочек выполнить все поручения Президента по поддержке граждан и экономики».

Глава СФ отметила повышение эффективности взаимодействия парламентариев с Правительством. «Кардинально улучшилась ситуация с подготовкой как законопроектов, так и подзаконных актов. Одновременно выросла оперативность, скорость работы, и её качество».

Следующий этап — выйти на интеграцию информационных систем Правительства и Совета Федерации. «Совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций мы уже активно этим занимаемся, в том числе созданием современного цифрового парламента».

Валентина Матвиенко высоко оценила сотрудничество с Правительством РФ в формате «правительственных часов», «открытого диалога» с министрами, Дней субъектов Федерации в верхней палате, других парламентских мероприятий. «Многие наши предложения были учтены в Общенациональном плане действий по восстановлению занятости, доходов населения, обеспечению экономического роста. Плодотворным также стало наше сотрудничество по «лесной теме». Специально созданная при СФ рабочая группа системно работала в течение года, все предложения, которые были направлены в Правительство, были учтены в принятом законе, в разрабатываемой стратегии, планах мероприятий».

Приняты стратегически значимые законы, в подготовке которых непосредственно участвовали сенаторы, сказала глава СФ. «Это долгожданные изменения в Гражданский кодекс в части коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, вовлечения их в хозяйственный оборот. Начата реформа институтов развития. Правительством внесен в Государственную Думу законопроект о семеноводстве – без преувеличения стратегический для нашего сельского хозяйства и продовольственной безопасности».

При этом, подчеркнула Председатель СФ, сохраняется очень высокая зависимость по многим видам сельхозкультур. «Мы активно будем способствовать принятию данного закона. Но этого недостаточно. У нас приняты документы стратегического значения, в том числе стратегия продовольственной безопасности. Активной, практической работы пока не ведётся».

Валентина Матвиенко обратилась к Председателю Правительства РФ с предложением дать поручение принять конкретный план действий со сроками и ответственными, подключить к решению этого вопроса Сельскохозяйственную академию.

В период пандемии субъектам Федерации оказывалась существенная финансовая поддержка, сказала Валентина Матвиенко. «Вместе с тем, по итогам 2020 года состояние региональных бюджетов разное в силу объективных причин. В целом, выросла задолженность. В таких условиях нельзя руководствоваться общими методикам, нужна точечная адресная работа с каждым регионом, чтобы ни один из них не оказался в зоне бедствия».

Безусловно, развитие регионов должно стать лейтмотивом Стратегии социально-экономического развития России до 2030 года, считает Валентина Матвиенко. «Сенаторы также готовы подключиться к этой работе. Кроме того, рассчитываем на внимание Правительства к реализации Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Сокращать финансирование нельзя. За этими цифрами стоят сотни и тысячи сельских ФАПов, домов культуры, школ, домов культуры, дорог. Это качество жизни многих и многих миллионов наших граждан».

Председатель СФ затронула тему экологической безопасности. «Это национальный приоритет, основа благополучного развития страны. Ситуация с разливом нефтепродуктов в Норильске и многомиллиардный штраф «Норникелю» стали индикатором того, что вести бизнес по принципу «после нас хоть потоп» уже не получится. Считаем необходимым принять дополнительные меры по повышению экологической ответственности бизнеса. Эта тема станет одной из приоритетных в рамках предстоящего в мае этого года девятого Невского международного экологического конгресса».

Пришло время формировать национально ориентированный и социально ответственный бизнес

С учетом сложности задач, стоящих сегодня перед страной, нужно консолидировать усилия всех уровней власти, общества, бизнеса, подчеркнула Валентина Матвиенко. «Пришло время формировать национально ориентированный и социально ответственный бизнес, создавать условия, при которых бизнесу было бы выгодно не выводить многомиллиардные прибыли за рубеж и в офшоры, а вкладывать их в развитие своей страны, новые современные бизнесы, инфраструктурные проекты».

Нужна мотивация, четкие гарантии вложенных инвестиций, неизменность правил игры «в долгую», сказала спикер СФ. Она предложила активнее развивать государственно-частное партнерство. «Тем более, что на фоне усиливающейся русофобии на Западе бизнес все больше осознает, что нас там не ждут».

По словам Валентины Матвиенко, граждане вправе ожидать от бизнеса, особенно крупных компаний, социальной ответственности, участия в обустройстве страны, создания современных условий жизни для людей в городах их базирования. «Необходимо возродить традиции российского меценатства, чтобы у нас появились новые Демидовы, Морозовы, Третьяковы. Меценаты Российской империи основывали заводы, строили железные дороги, открывали музеи, школы, больницы, приюты. И государство всячески должно поощрять таких предпринимателей».

Глава СФ рассказала также о новом этапе Десятилетия детства. «Сегодня у нас есть реальный шанс многое сделать в этой чувствительной и важной сфере, привести в порядок детскую медицину, школы, повсеместно создать условия для развития детей».

Фонд «Круг добра», который был создан по инициативе Президента РФ в начале года — это очень весомое дополнительное подспорье в лечении детей с тяжёлыми, в том числе орфанными заболеваниями, сказала спикер СФ. «Его создание ни в коем случае не отменяет другие механизмы помощи — ни госгарантии, ни работу благотворительных фондов, ни усилия волонтёрских организаций. Важно не допустить недопонимания, сопровождать семьи, нуждающиеся в такой поддержке, объяснять им, как и куда нужно обращаться».

В ходе своих выступлений члены Совета палаты СФ коснулись ряда актуальных вопросов взаимодействия законодательной и исполнительной власти.

Заместитель Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области отметила, что Правительством РФ в «ковидный период» обеспечен переход на новый формат работы всей системы здравоохранения. «Однако новые вызовы обозначают и особо острые проблемы. Одна из них – это необходимость модернизации инфекционной службы. В этом плане уже тоже многое начато. В экстремальной ситуации удалось совместными усилиями федеральных и региональных властей оперативно построить 40 быстровозводимых инфекционных госпиталей. В текущем году на реализацию мер по развитию инфекционной службы выделено 17 миллиардов рублей».

Однако в 25 регионах все еще отсутствуют инфекционные больницы, отметила Галина Карелова. «Сохраняется дефицит медицинских кадров в этом сегменте. В этой связи считаем необходимым предложить Правительству РФ ускорить разработку и принятие отдельной стратегической Программы по модернизации инфекционной службы на период до 2026 года. В рамках этой программы важно предусмотреть создание полной современной инфраструктуры медицинских организаций, меры по развитию науки, кадровому обеспечению, развитию производства отечественных лекарственных препаратов, совершенствованию статистики, просветительской работе и формированию активного образа жизни».

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области затронул вопросы расширения возможностей телемедицины. «В рамках действующего законодательства возможности дистанционного взаимодействия врача и пациента ограничены консультациями, сбором сведений о пациенте и дистанционным наблюдением. При этом врач не может поставить диагноз и назначить лечение без очного приема пациента. В результате медицинская помощь с применением телемедицинских технологий сегодня фактически представляет собой набор информационных услуг», — отметил первый вице-спикер СФ.

Андрей Турчак рассказал о разработанных Советом по развитию цифровой экономики при СФ поправках в законодательство, касающихся расширения потенциала использования телемедицинских технологий, включая получение дистанционных консультаций врача, возможностей получения электронных рецептов и электронных больничных листов.

Заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан рассказал о работе по продвижению «региональных брендов». По его словам, только в последнее время было зарегистрировано 88 региональных брендов, при том, что в реестре Роспатента значится всего около 240 таких наименований. «Но для нашей огромной страны с ее культурным, историческим разнообразием, природно-климатическими и географическими особенностями — это непозволительно мало».

Наименования места происхождения товаров, географические указания становятся важным инструментом не только экономической политики, конкурентоспособности отечественных производителей, но и важным стимулом для развития туристических, гастрономических, культурных брендов, сказал вице-спикер СФ. Он отметил, что Совет Федерации продолжает мониторить правоприменительную практику в этой сфере. «Также на очереди задача обеспечения правовой защиты отечественных брендов на международном уровне».

Первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области отметил необходимость скорейшего запуска государственной программы эффективного вовлечения земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ.

«Программа поддержана губернаторским корпусом, сенаторами, депутатами. На недавнем заседании Совета законодателей РФ выражена общая позиция по скорейшему утверждению этой программы. Особенно важен первый этап программы в 2022–2024 годах, в частности, накануне предстоящей работы по планированию бюджетных проектировок».

По словам Михаила Мишустина, между Правительством РФ и Советом Федерации сложились эффективные рабочие отношения, тесное сотрудничество по всему кругу актуальных вопросов.

Председатель Правительства поблагодарил сенаторов за системную поддержку в разработке Единого плана по достижению национальных целей развития. Он сообщил о новых мерах поддержки бизнеса из наиболее пострадавших отраслей.

По словам Михаила Мишустина, все поднятые в ходе встречи вопросы сенаторов будут тщательно проработаны Правительством.

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