Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#Союз МС-18#Наука24.02.2021 16:15

Экипаж МКС-65 сдал экзамен по ручному телеуправлению модулем «Наука»

В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина 24 февраля 2021 года состоялась экзаменационная тренировка по телеоператорному режиму управления модулем «Наука», который планируют вывести на околоземную орбиту в текущем году. Командир основного экипажа МКС-65, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и бортинженер, космонавт Роскосмоса Пётр Дубров выполняли задания по переходу с автоматического на ручной режим управления модулем.

На экзамене они попеременно выступали в роли операторов. Пока один космонавт управлял аппаратом на специализированном тренажёре «Телеоператор», другой осуществлял контроль систем и действий своего напарника. Олег Новицкий отработал четыре нештатные ситуации. В экзаменационном билете описание ситуации выглядело примерно так: в автоматическом режиме — уход изображения Международной космической станции из поля зрения телекамеры модуля, в ТОРУ — кратковременное пропадание ТВ-изображения (помехи). Аналогичное задание выполнил и Пётр Дубров, но в его билете последовательность нештатных ситуаций была иной, изменили и такую вводную как светотеневая обстановка. На выполнение заданий каждому космонавту отводилось два часа.

Экзамен предваряли девять тренировок по ручному управлению модулем «Наука». Кроме того, основной экипаж на прошлой неделе успешно продемонстрировал навыки ручного телеуправления грузовым кораблём «Прогресс» в ходе экзаменационной тренировки.

«Управлять модулем „Наука“ сложнее — нельзя остановить изображение, которое видит оператор на экране, — пояснил инструктор экипажа по ручным режимам, ведущий инженер ЦПК Юрий Клюев. — Изображение все время перемещается по экрану, это связано с особенностями контура стабилизации модуля, и сам он находится в подвижном состоянии».

Космонавты справились с поставленными заданиями на отлично. Так решила экзаменационная комиссия под председательством начальника 1-го управления ЦПК, лётчика-космонавта, Героя России Валерия Корзуна. Дублёрам основного экипажа МКС-65, космонавтам Роскосмоса Антону Шкаплерову и Олегу Артемьеву ещё только предстоит показать навыки ручного телеуправления модулем «Наука», но они уже сдали экзамен по ручному сближению пилотируемого корабля «Союз МС» со станцией на специализированном тренажёре «Дон-Союз». К экзаменационным тренировкам оба экипажа приступили в феврале и завершат их в третьей декаде марта 2021 года.

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