Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПО Лавочкина#Главное#Космодромы#Байконур#Арктика-М25.02.2021 08:50

Арктика-М: первый стартовый день

Для расчётов предприятий Госкорпорации «Роскосмос» сегодня, 25 февраля 2021 года, начался рабочий день по графику первого стартового дня. Так, в соответствии с решением Государственной комиссии ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Арктика-М» была вывезена на стартовый комплекс площадки № 31 космодрома Байконур.

В 05:30 по московскому времени начался вывоз ракеты космического назначения: железнодорожный состав покинул помещения монтажно-испытательного корпуса площадки № 31. Далее внутрикосмодромными железнодорожными путями она была доставлена на стартовый стол и установлена в пусковую установку. После стыковки коммуникаций ракеты-носителя с наземным оборудованием будут выполнены автономные испытания систем и агрегатов космического аппарата, разгонного блока, самой ракеты и стартового комплекса, затем — анализ и обработка полученной телеметрической информации и доклад по результатам первого стартового дня. Планируется, что основные работы пускового дня пройдут на космодроме в ночь с 27 на 28 февраля.

Утром 28 февраля состоится заседание комиссии, по итогам которого будут приняты решения о заправке ракеты компонентами топлива и времени ее пуска. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Арктика-М» запланирован в воскресенье, 28 февраля. Новый аппарат обеспечит круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь и другие телекоммуникационные услуги.

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