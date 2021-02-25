А. Клишас: Поправки об усилении ответственности за оскорбление ветеранов позволят обеспечить гарантии реализации положений Конституции

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал соответствующие поправки в законодательство.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края прокомментировал внесенные группой депутатов Государственной Думы поправки к проектам федеральных законов «О внесении изменения в статью 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» и «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

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По словам Андрея Клишаса, поправки об усилении ответственности за оскорбление ветеранов позволят обеспечить гарантии реализации положений Конституции.

«Данные поправки направлены на реализацию положений статьи 67.1 Конституции РФ, согласно которым Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Согласно Конституции, умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — обратил внимание сенатор.

Как отметил Андрей Клишас, закрепление в Конституции РФ общенациональных приоритетов, традиционных для России культурных, духовных, нравственных ценностей и исторической преемственности является, в частности, ответом на продолжающиеся попытки пересмотра роли российского народа во Второй мировой войне.

Данные поправки направлены на реализацию положений статьи 67.1 Конституции РФ, согласно которым Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды

«В этой связи введение ответственности за умаление народного подвига при защите Отечества, выразившееся в унижении чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны и оскорблении памяти защитников Отечества, позволит создать необходимые условия для противодействия посягательствам на историческую правду», — указал парламентарий.

Внесенными поправками предлагается к числу деяний, признаваемых уголовно наказуемыми, отнести совершенное публично распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Кроме того, предусматривается установление уголовной ответственности за осквернение символов воинской славы России либо оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично.

Поправками также предусматривается внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Так, например, предлагается установить ответственность за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, публичное осквернение символов воинской славы России, либо публичное оскорбление памяти защитников Отечества, публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, в том числе совершенные с применением средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей включая сеть интернет.

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