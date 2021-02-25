Б. Жамсуев: Сельские Дома культуры помогают сохранять традиции самодеятельного народного творчества в Забайкалье

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии двух новых Домов культуры в селах Забайкальского края.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в ходе поездки в регион принял участие в торжественном открытии двух культурно-досуговых центров в сельских поселениях Цаган-Челутай и Ушарбай Могойтуйского района Агинского Бурятского округа.

Сенатор отметил, что новые здания Домов культуры построены в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста в Забайкалье. «Это прямая «дальневосточная субсидия», инструмент государственной поддержки нашему региону, который доказал свою эффективность».

Баир Жамсуев рассказал, что в Домах культуры развернут работу сельские библиотеки, откроются залы для работы различных кружков, занятий по хореографии. Есть и зрительные залы, рассчитанные на 150 человек. Общая площадь каждого Дома культуры — около 800 кв. метров.

Баир Жамсуев в ходе поездки в регион принял участие в торжественном открытии двух культурно-досуговых центров в сельских поселениях Цаган-Челутай и Ушарбай Могойтуйского района Агинского Бурятского округа

1 из 4

Баир Жамсуев

2 из 4

Баир Жамсуев в ходе поездки в регион принял участие в торжественном открытии двух культурно-досуговых центров в сельских поселениях Цаган-Челутай и Ушарбай Могойтуйского района Агинского Бурятского округа

3 из 4

Баир Жамсуев в ходе поездки в регион принял участие в торжественном открытии двух культурно-досуговых центров в сельских поселениях Цаган-Челутай и Ушарбай Могойтуйского района Агинского Бурятского округа

4 из 4

По словам парламентария, в стоимость возведения были включены строительство здания, приобретение светового и музыкального оборудования, мебели, обустройство сцены, а также благоустройство территории. Применение типового проекта ускорило сроки сдачи. Также в новых зданиях предусмотрены условия для доступа лицам с ограниченными возможностями, добавил сенатор.

С этого дня здания Домов культуры станут местом притяжения, творчества и культурного досуга сельчан

«С этого дня здания Домов культуры станут местом притяжения, творчества и культурного досуга сельчан. Отрадно, что жители сел Цаган-Челутай и Ушарбай проявили инициативу, объединились и оказывали помощь не только строителям, но и работникам Дома культуры в организации и проведении этого праздника», — сказал Баир Жамсуев.

Он подчеркнул, что сельские Дома культуры в Агинском Бурятском округе Забайкальского края имеют богатую историю и давние традиции. Например, в селе Ушарбай в 1926 г. все начиналось с красной палатки «Улаан булам». Красная тканевая палатка была культурным центром, одновременно клубом, библиотекой и школой по ликвидации безграмотности. В 1952 г. был открыт сельский клуб, а в 1968 г. построено здание Дома культуры с музеем и киноустановкой.

MIL OSI