Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#NASA25.02.2021 22:30

Дмитрий Рогозин провел телефонные переговоры с и.о. главы NASA Стивеном Юрчиком

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в четверг, 25 февраля 2021 г. провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности администратора NASA Стивеном Юрчиком.

Стороны обменялись приветственными словами, отметив взаимное удовлетворение уровнем сотрудничества между космическими ведомствами России и США в том числе по программе Международной космической станции и выразив надежду на расширение взаимодействия в различных сферах исследования космического пространства, а также поделившись планами деятельности на ближайшую перспективу.

Дмитрий Рогозин поздравил американских партнеров с благополучной посадкой марсохода Perseverance и началом реализации серии марсианских автоматических миссий. В свою очередь, Стивен Юрчик пожелал успеха в грядущей российско-европейской миссии ExoMars-2020.

И.о. администратора NASA указал, что администрация продолжит фокусироваться на изучении изменения климата при помощи космической техники. Дмитрий Рогозин поддержал идею сотрудничества по данной теме и проинформировал американскую сторону о подготовке к пуску гидрометеорологического спутника «Арктика-М», который будет использоваться для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе.

Также была затронута тема договоренностей о постоянном присутствии на МКС как российских, так и американских экипажей. В завершение беседы Дмитрий Рогозин пригласил делегацию NASA на космодром Байконур для посещения пилотируемого пуска в апреле 2021 года.

MIL OSI