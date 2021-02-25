Д. Гусев: На федеральном уровне закреплено немало законодательных гарантий, которые призваны не просто облегчить жизнь людей с ограничениями по здоровью, а сделать её полноценной

Source: Russia – Council of the Federation

В Ненецком округе предусмотрен ряд дополнительных мер социальной поддержки, отметил сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в рамках работы в регионе встретился с председателем правления Ненецкой окружной организации «Всероссийского общества инвалидов» (НОО ВОИ) Надеждой Ковалевской.

Денис Гусев в рамках работы в регионе встретился с председателем правления Ненецкой окружной организации «Всероссийского общества инвалидов» (НОО ВОИ) Надеждой Ковалевской

Руководитель организации рассказала сенатору о текущей деятельности общества и о ближайших планах. Сейчас в состав регионального отделения ВОИ входит более 800 человек, его местные ячейки действуют в 11 муниципальных образованиях Ненецкого АО.

Также в ходе встречи стороны обсудили проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения. В частности, речь шла о создании в регионе безбарьерной среды, об обеспечении санаторно-курортным лечением, средствами технической реабилитации и компенсации зубопротезирования.

Сегодня на федеральном уровне закреплено немало законодательных гарантий, которые призваны не просто облегчить жизнь людей с ограничениями по здоровью, а сделать её полноценной

Денис Гусев отметил, что сегодня на федеральном уровне закреплено немало законодательных гарантий, которые призваны не просто облегчить жизнь людей с ограничениями по здоровью, а сделать её полноценной.

В Ненецком округе предусмотрен ряд дополнительных мер социальной поддержки. Это различные ежемесячные пособия, компенсационные выплаты, социальная помощь. Всего 43 меры государственной поддержки», — подчеркнул Денис Гусев.

Итогом встречи стала договоренность о взаимодействии. В ближайших планах – встреча сенатора с активом организации для предметного обсуждения всех проблемных вопросов.

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