Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ИСРД#Игорь Арбузов25.02.2021 13:32

Ежегодное собрание коллектива прошло в НПО Энергомаш

В Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») состоялось традиционное ежегодное общее собрание коллектива, на котором были подведены итоги работы предприятия в 2020 году и намечены основные цели и задачи на текущий 2021 год.

В своем выступлении генеральный директор Игорь Арбузов отметил, что важным достижением минувшего года стало то, что двигатели разработки НПО Энергомаш успешно отработали в 24 пусках в мире, в том числе в 100% пусков в России: на 13 пусках ракет-носителей семейства «Союз-2», одном — «Протон-М», одном — «Ангара-А5». Всего в пусках 2020 года было использовано 95 жидкостных ракетных двигателей разработки НПО Энергомаш.

Полностью завершено создание интегрированной структуры ракетного двигателестроения — буквально накануне собрания состоялась передача акций КБХМ имени А.М. Исаева в доверительное управление НПО Энергомаш. Теперь все ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения сформированы в единую структуру. Что позволит формировать эффективную кооперацию между предприятиями, сократит затраты на создание новых производственных мощностей, сбалансировано распределит загрузки и не только в производстве, но и в КБ. Знаковым событием 2020 года для НПО Энергомаш стало создание и начало испытаний двигателя РД-171МВ. Главный конструктор Петр Левочкин подчеркнул, что сделан только первый шаг и впереди еще много работы.

«Мы вошли в испытание двигателя. Но это только начало его жизни. Мы должны „научить“ его работать», — отмечает Петр Левочкин. — Вторым серьезнейшим проектом наступившего года главный конструктор Энергомаша назвал работу по перепроектированию двигателям РД-191М для ракет-носителей «Ангара» и по ОКР «Амур»«.

Качественному и своевременному выполнению предстоящих работ должны способствовать и структурные изменения КБ, начатые в прошлом году, которые призваны разделить технические и организационные функции руководителей подразделений. Подводя основные итоги 2020 года в области качества главный контролер предприятия Денис Фофанов отметил, что уровень удовлетворенности потребителей продукции НПО Энергомаш вырос на 2,5%. В 2020 году произведён инжиниринг процессной модели предприятия — выделены 14 основных бизнес процессов и разработана матрица взаимодействия.

Среди прочих итогов минувшего года главный контролер отметил, что конкурс «Выигрывает качество» успешно продолжается, и в мае 2021 года вновь будет разыгрываться автомобиль. В 2020 году проведена коррекция условий конкурса, по которым наибольшее количество баллов дается тем, кто не просто хорошо работает, но и проявляет инициативу.

В целом, исходя из озвученных на собрании докладов, в 2021 году НПО Энергомаш ждет насыщенная производственная программа с таким объемом задач, в том числе и по серийному изготовлению двигателей, с которым предприятие в прежней истории не встречалось. Это потребует от всех работников предприятия высокой концентрации, организации, хорошего планирования, диспетчирования и ответственного подхода к выполнению заданий.

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