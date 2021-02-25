К. Косачев: Проект концепции Международной конвенции по недопустимости вмешательства в суверенные дела государств будет разработан в ближайшее время

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили теоретические и практические вопросы разработки документа.

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «О концепции проекта международной конвенции о противодействии вмешательству в суверенные дела государства».

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Мероприятие провел председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл

Сенатор отметил актуальность темы «круглого стола». Он напомнил, что идея разработки концепции проекта международной конвенции о противодействии вмешательству в суверенные дела государства появилась в рамках работы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ осенью 2018 года. «В течение прошлого года эта работа проводилась с участием представителей МИД, с изучением иностранного опыта».

В последние годы мир столкнулся с двумя противоречивыми тенденциями, сказал Константин Косачев. «С одной стороны происходит гуманизация международных отношений, когда объектом мировых усилий становится человек, а не государство. В Организации Объединенных Наций созданы механизмы воздействия на государство ради защиты прав и жизни людей. Но параллельно набирает обороты и другая тенденция: параллельно эти функции на себя стали самопроизвольно брать отдельные государства и их союзы, действуя на самом деле не в интересах защиты прав, безопасности и жизни людей, а в собственных геополитических интересах».

В настоящее время действуют как минимум две декларации ООН о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств от 1965 и 1981 годов, сказал Константин Косачев. Он отметил необходимость актуализации этой темы. Кроме того, по словам сенатора, принятие конвенции будет способствовать повышению значимости данной проблемы. «В этом вопросе наша страна получит поддержку достаточно большого числа других государств, которые становятся объектами внешнего вмешательства», — уверен сенатор.

«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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Андрей Климов

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Константин Косачев

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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Андрей Климов

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Андрей Климов

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По его мнению, в концептуальных подходах отправной точкой должны быть Устав ООН, принцип четкого разграничения в международном праве правомерных и неправомерных мер, которые могут рассматриваться в качестве вмешательства в дела суверенных государств.

Среди таких нарушений Константин Косачев выделил поддержку неправительственных организаций, СМИ и политической оппозиции в зарубежных странах с целью «разогрева» протестных настроений, санкции политического и экономического характера на акторов, делигитимация власти, поддержка вооруженной оппозиции в другой стране, применение собственной военной силы (интервенция)

«Если такого рода подходы будут кодифицированы в международном праве, то у нас всегда будет возможность оценивать действия того или иного государства в той или иной конкретной ситуации по определенной шкале, четко фиксируя нарушения общепризнанных норм межгосударственного общения и недопустимого вмешательства во внутренние дела суверенного государства», — сказал Константин Косачев.

Он подчеркнул, что сенаторы активизируют работу по подготовке проекта концепции Международной конвенции по недопустимости вмешательства в суверенные дела государств.

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края отметил, что дискуссия о создании конвенции носит не абстрактный, а конкретный, прикладной характер.

По его словам, помимо «традиционных» форм вмешательства с использованием в том числе дипломатического корпуса и «независимых» международных организаций одной из сфер вмешательства в последнее время стал интернет и социальные сети, через которые происходит «раскрутка» определенных идей и политиков.

Андрей Климов отметил успехи российских парламентариев в принятии резолюции Межпарламентского союза, призывающих бороться с вмешательством во внутренние дела суверенных государств. «Это была непростая работа. Но уже сегодня большое количество стран готовы пойти дальше и подключиться к подготовке соответствующей международной конвенции».

Конвенция может и должна учитывать право каждой из стран обеспечивать свой суверенитет всеми законными способами и исключать при этом вмешательство в суверенные дела других государств, сказал сенатор «Ее текст должен, в частности, корреспондировать с такими заложенными в новой редакции текста Конституции РФ нормами, как: «Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства».

По словам Андрея Климова, для подготовки концепции проекта конвенции необходимо сформировать рабочую группу с участием экспертов и парламентариев, с последующей доработкой и обсуждением этого текста с более широким кругом участников.

В ходе дискуссии участники обменялись мнениями по теоретическим и практическим вопросам разработки конвенции.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, директор Института государства и права РАН Александр Савенков, директор Правового департамента МИД России Евгений Загайнов, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, представители Министерства юстиции РФ, научных и экспертных кругов.

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