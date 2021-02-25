Межотраслевая программа развития школьного спорта до 2024 года утверждена в новой редакции

Source: Russia Ministry of Sport

Совместным приказом Минспорта России и Минпросвещения России в новой редакции утверждена Межотраслевая программа развития школьного спорта до 2024 года.

Программа направлена на увеличение количества детей и молодёжи, занимающих физической культурой и спортом, совершенствование физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных организациях и организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта с целью повышения уровня физической подготовленности обучающихся.

Согласно внесённым изменениям к 2024 году во всех общеобразовательных организациях планируется создать школьные спортивные клубы.

В муниципальных образованиях и субъектах Российской Федерации будут создаваться школьные спортивные лиги, которые во взаимодействии со школьными спортивными клубами обеспечат организацию и проведение спортивных соревнований среди обучающихся.

Продолжится проведение самых массовых мероприятий, таких как Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры». В целях продвижения российского школьного спорта на международном уровне начиная с 2021 года в этих соревнованиях будут принимать участие команды школьников государств – участников СНГ.

Межотраслевая программа также предусматривает мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта.

В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации будут разработаны региональные межведомственные программы, направленные на развитие школьного спорта.

Реализация Межотраслевой программы осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Пресс-служба Минспорта России

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