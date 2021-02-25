Source: Russia – Council of the Federation

За счет постоянной реализации инвестиционных проектов и открытия новых производств в регионе успешно выполняют задачу увеличения объемов экспорта несырьевых товаров.

На Вологодчине углубляют переработку леса, научились глубоко перерабатывать пиломатериалы, получая высококачественные панели для домостроения, заявил заместитель Председателя Совета Федерации, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Юрий Воробьев. ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области

«Такую задачу ставят перед лесной отраслью Президент России и Правительство страны», – отметил заместитель Председателя Совета Федерации.

В России нет аналогов открытому на Вологодчине новому предприятию деревообрабатывающей промышленности

Как рассказал сенатор, в России нет аналогов открытому на Вологодчине новому предприятию деревообрабатывающей промышленности. Речь идет об уникальных инновационных разработках в области деревянного домостроения. Завод «Сокол СиЭлТи» будет выпускать перекрёстно-склееные деревянные (CLT) панели, состоящие из нескольких слоев перекрестно расположенных пиломатериалов хвойных и лиственных пород. Предприятие построено с нуля инвестором в короткие сроки при поддержке правительства Вологодской области и Министерства промышленности и торговли РФ.

«Огромный плюс этих панелей в том, что их можно использовать при срочном строительстве жилья на территориях, которые пострадали от наводнений или пожаров. Такие дома при условии подготовленной площадки можно построить за два-три месяца», — сообщил законодатель.

Сенатор подчеркнул, что за счет постоянной реализации инвестиционных проектов и открытия новых производств в Вологодской области успешно выполняют задачу увеличивать объемы экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

Юрий Воробьев посетил новое предприятие деревообрабатывающей промышленности Вологодской области — завод «Сокол СиЭлТи»

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Юрий Воробьев посетил новое предприятие деревообрабатывающей промышленности Вологодской области — завод «Сокол СиЭлТи»

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Символическую кнопку пуска нового завода нажали губернатор Олег Кувшинников и председатель компании Михаил Шамолин

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На новом предприятии деревообрабатывающей промышленности Вологодской области — на заводе «Сокол СиЭлТи»

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На новом предприятии деревообрабатывающей промышленности Вологодской области — на заводе «Сокол СиЭлТи»

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Юрий Воробьев посетил новое предприятие деревообрабатывающей промышленности Вологодской области — завод «Сокол СиЭлТи»

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Юрий Воробьев посетил новое предприятие деревообрабатывающей промышленности Вологодской области — завод «Сокол СиЭлТи»

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Юрий Воробьев посетил новое предприятие деревообрабатывающей промышленности Вологодской области — завод «Сокол СиЭлТи»

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Юрий Воробьев посетил новое предприятие деревообрабатывающей промышленности Вологодской области — завод «Сокол СиЭлТи»

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Юрий Воробьев посетил новое предприятие деревообрабатывающей промышленности Вологодской области — завод «Сокол СиЭлТи»

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На новом предприятии деревообрабатывающей промышленности Вологодской области — на заводе «Сокол СиЭлТи»

11 из 17

Юрий Воробьев посетил новое предприятие деревообрабатывающей промышленности Вологодской области — завод «Сокол СиЭлТи»

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Юрий Воробьев

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Олег Кувшинников

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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников

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Юрий Воробьев посетил новое предприятие деревообрабатывающей промышленности Вологодской области — завод «Сокол СиЭлТи»

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Юрий Воробьев посетил новое предприятие деревообрабатывающей промышленности Вологодской области — завод «Сокол СиЭлТи»

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«Наша страна должна продавать товар с большей добавленной стоимостью. CLT-панели — как раз такой материал», — считает вице-спикер Совета Федерации.

Символическую кнопку пуска нового завода нажали губернатор Олег Кувшинников КувшинниковОлег АлександровичГубернатор Вологодской области и председатель компании Михаил Шамолин.

«Очень рад, что компания приняла решение построить новое предприятие именно в нашем лесном регионе. Здесь будут заниматься не только глубокой переработкой древесины и выпуском высокомаржинальной продукции, но и развивать строительную отрасль. Из CLT-панелей можно будет строить детские сады, школы, гостиницы, многоэтажные дома», — заявил Олег Кувшинников.

Кроме того, запуск нового завода благоприятно скажется на развитии экономического потенциала города Сокол, создании новых рабочих мест.

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