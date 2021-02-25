Олег Матыцин принял участие в гала-матче по хоккею для детей из детских домов в рамках проекта «Служу Отечеству!»

Source: Russia Ministry of Sport

Стартовал Всероссийский социально-образовательный проект «Служу Отечеству!» для детей, лишившихся родителей или оставшихся без их попечения. Проект организован Офицерской хоккейной лигой совместно с Благотворительным фондом помощи «Свой Дом».

24 февраля на ГУМ-катке на Красной площади прошёл хоккейный гала-матч Офицерской хоккейной лиги, посвящённый Дню защитника Отечества.

Мероприятие не оставило равнодушными не только офицеров и высших должностных лиц органов власти и безопасности Российской Федерации, но и прославленных отечественных хоккеистов.

Гала-матч стал настоящим праздником для детей из детских домов разных регионов страны. Ребята смогли не только встретиться на одной ледовой площадке с известными людьми, но и пообщаться с ними, задать интересующие вопросы, сделать памятные фото.

Гала-матч открыли Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и двукратный олимпийский чемпион по хоккею, член Наблюдательного совета Офицерской хоккейной лиги Борис Михайлов.

В матче приняли участие Министр спорта Олег Матыцин, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, народный артист России Игорь Бутман, руководитель Офицерской хоккейной лиги Алексей Данилов, прославленные хоккеисты Алексей Морозов, Максим Афиногенов, Андрей Николишин и другие, а также старшие и высшие офицеры России.

Приглашённые гости и дети были распределены на две команды: «Сборная офицеров» и «Сборная госслужащих». Несмотря на мороз, каждая команда старалась выиграть у соперника, ребята проявляли себя и показали отличный хоккей. Атмосфера праздника присутствовала на протяжении всей игры. Матч закончился со счётом 8:8.

После матча детям вручили специальные подарки и клюшки «Заряд», подготовленные Офицерской хоккейной лигой.

Основной целью проекта «Служу Отечеству!» является освещение значимости и повышение престижа государственной и военной службы Родине, патриотическое воспитание молодого поколения, сохранение исторических традиций и ценностей нашей страны, а также привлечение детей к систематическим занятиям спортом. В рамках данного проекта планируется большое количество разноплановых обучающих мероприятий.

Пресс-служба Минспорта России

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