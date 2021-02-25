О. Алексеев посетил Энгельсский муниципальный район Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании районного актива, на котором обсуждались итоги социально-экономического развития в 2020 году.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в рамках работы в регионе принял участие в заседании актива Энгельсского муниципального района Саратовской области.

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В ходе мероприятия обсуждались итоги социально-экономического развития в 2020 г. С отчетным докладом выступил глава Энгельсского района Алексей Стрельников.

Сенатор отметил, что Энгельсский район – второй по величине в регионе. Сложности прошедшего года сказались на его экономике. «Снизился промышленный объем производства, сократились инвестиции в основной капитал. В 2021 году руководство района приложит все усилия, чтобы мобилизовать промышленный потенциал, создать условия для привлечения инвестиций», — сказал Олег Алексеев.

По словам парламентария, в районе есть 18 свободных инвестиционных площадок, подготовлены 38 проектов. Запланировано строительство цеха вертолетного завода, новых предприятий на территории бывшего завода «Химволокно».

Олег Алексеев посетил Энгельсский муниципальный район Саратовской области

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Олег Алексеев посетил Энгельсский муниципальный район Саратовской области

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Олег Алексеев посетил Энгельсский муниципальный район Саратовской области

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Олег Алексеев посетил Энгельсский муниципальный район Саратовской области

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Олег Алексеев посетил Энгельсский муниципальный район Саратовской области

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Олег Алексеев посетил Энгельсский муниципальный район Саратовской области

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Олег Алексеев посетил Энгельсский муниципальный район Саратовской области

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Олег Алексеев посетил Энгельсский муниципальный район Саратовской области

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Кроме того, продолжил сенатор, для решения стратегических задач развития экономики на территориях Энгельсского, Балаковского районов и Саратова постановлением Правительства РФ создана особая экономическая зона технико-внедренческого типа.

Олег Алексеев сообщил, что в минувшем году порадовали итоги работы аграрного комплекса Энгельсского района: произведено 216,2 тыс. тонн зерна, собрано 90,5 тыс. тонн овощей, 16,2 тыс. тонн картофеля. Объем инвестиций в сельхозпроизводстве превысил 720 млн руб.

«Энгельсский район, как и вся страна, в прошлом году работал в особом режиме. Руководство района знает существующие проблемы, открыто о них говорит, отмечает, что необходимо делать для их устранения. В планах на 2021 год — увеличение инвестиций в основной капитал, обеспечение питьевой водой жителей сельских населенных пунктов, ремонт школьных зданий, строительство ФАПов, улучшение состояния объектов социальной сферы. Уверен, что руководство района при поддержке жителей сможет решить поставленные задачи», — подчеркнул сенатор.

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