Предотвращение «Великого расхождения»: развилка на пути мировой экономики

Source: IMF – News in Russian

Кристалина Георгиева

24 февраля 2021 г.

(Фото: filipe_Lopes /iStock by Getty Images)

На фоне проходящего на этой неделе виртуального совещания министров финансов и руководителей центральных банков стран Группы 20-ти страны мира продолжают преодолевать последствия наиболее тяжелой рецессии за все мирное время после Великой депрессии.

Недавно МВФ опубликовал прогноз роста мирового ВВП на 5,5 процента в этом году и на 4,2 процента в 2022 году. Однако восстановление будет долгим и неопределенным. В большинстве стран мира процесс вакцинации проходит медленно — даже несмотря на распространение новых мутаций вируса, при этом, с точки зрения перспектив восстановления, между странами и регионами отмечаются опасные расхождения.

Действительно, мировая экономика подошла к развилке на своем пути. Вопрос в том, смогут ли разработчики политики принять меры, чтобы предотвратить такое «Великое расхождение».

Как указано в нашем документе к заседанию Группы 20-ти, существует серьезная опасность того, что страны с развитой экономикой и несколько стран с формирующимся рынком восстановятся быстрее, тогда как для большинства развивающихся стран этот процесс затянется на долгие годы. Это не только усугубит человеческие страдания в условиях пандемии, но и осложнит экономические последствия для наиболее уязвимых слоев.

Согласно нашим оценкам, к концу 2022 года кумулятивные доходы на душу населения в странах с развитой экономикой окажутся на 13 процентов ниже докризисных прогнозов, тогда как в странах с низким уровнем доходов они снизятся на 18 процентов, а в странах с формирующимся рынком и

развивающихся странах, кроме Китая, — на 22 процента. В результате такого прогнозируемого падения доходов на душу населения численность населения, живущего в условиях крайней бедности, увеличится на миллионы в развивающихся странах.

Иными словами, сближение уровней доходов между странами уже нельзя считать само собой разумеющимся. До кризиса мы прогнозировали, что разрыв в доходах между странами с развитой экономикой и 110 странами с формирующимся рынком и развивающимися странами сократится в течение 2020–2022 годов. Однако в настоящее время, согласно нашим оценкам, сократить этот разрыв смогут лишь 52 страны, а 58 стран увеличат отставание.

Отчасти это объясняется неравномерным доступом к вакцинам. Даже при наиболее благоприятном сценарии большинство стран с развивающейся экономикой, как ожидается, смогут обеспечить широкую вакцинацию населения не ранее конца 2022 года. Некоторые страны оказались особенно подвержены влиянию таких пострадавших отраслей, как туризм и экспорт нефти, при этом большинство из них не имеют достаточных возможностей из-за ограничения бюджетных средств.

В прошлом году страны с развитой экономикой в среднем направили примерно 24 процента ВВП на меры бюджетной поддержки, тогда как страны с формирующимся рынком потратили лишь 6 процентов, а страны с низким уровнем доходов — менее 2 процентов. Кроме того, межстрановые сопоставления также указывают на то, что более масштабная антикризисная поддержка зачастую позволяла уменьшить потерю занятости.

Речь идет не только о различиях между странами. Мы также отмечаем ускорение различий внутри стран: молодежь, работники с низкой квалификацией, женщины и работники, занятые в неформальном секторе, непропорционально сильно пострадали от потери рабочих мест. Между тем нарушение образовательного процесса коснулось миллионов детей. Допустить, чтобы это поколение стало потерянным, было бы непростительной ошибкой.

Это также приведет к углублению долговременных пагубных экономических последствий кризиса, что может еще больше затруднить процесс снижения неравенства, ускорения экономического роста и создания рабочих мест. Представьте себе масштаб предстоящих трудностей: только для стран Группы 20‑ти (за исключением Индии и Саудовской Аравии из-за ограниченных данных) прогнозируемая совокупная потеря занятости превысит 25 миллионов рабочих мест в этом году и около 20 миллионов в 2022 году по сравнению с докризисными прогнозами.

Несомненно, мы подошли к развилке, поэтому для преодоления таких опасных расхождений между странами и внутри них нам необходимо принять серьезные стратегические меры сейчас. Здесь я вижу три приоритетных задачи.

Во-первых, преодолеть кризис в сфере здравоохранения.

Мы знаем, что пандемию невозможно победить где-либо до тех пор, пока мы с ней не справимся повсеместно. Несмотря на то что число новых инфицированных за последнее время во всем мире сократилось, мы обеспокоены тем, что для сохранения иммунитета против новых штаммов вируса потребуется множественная вакцинация.

Вот почему нам необходимо усилить международное сотрудничество для ускорения развертывания вакцинации в бедных странах. Важнейшее значение имеет дополнительное финансирование для закупки достаточного количества доз вакцины и оплаты их транспортировки и доставки. Не менее важным является своевременное перераспределение излишков вакцин от стран, имеющих их переизбыток, в пользу стран, испытывающих дефицит, а также значительное наращивание мощностей по их производству в 2022 году и в последующий период. Возможно, следует рассмотреть вариант страхования производителей вакцин от риска перепроизводства.

Нам также необходимо обеспечить более широкую доступность лечения и тестирования, в том числе секвенирования генома вируса, не допуская при этом ограничений экспорта товаров медицинского назначения. Экономические аргументы в пользу слаженных действий не вызывают сомнений. Благодаря ускоренному преодолению кризиса в сфере здравоохранения рост кумулятивных мировых доходов в 2020–2025 годах может повыситься на 9 трлн долларов США. Это послужит на благо всех стран, в том числе обеспечит рост доходов стран с развитой экономикой примерно на $4 трлн долларов США, что многократно превышает затраты, связанные с разработкой и поставкой вакцины.

Во-вторых, ускорить борьбу с экономическим кризисом.

Во главе Группой-20 страны мира предприняли беспрецедентные и согласованные шаги, в том числе меры бюджетной политики на сумму около 14 трлн долларов США. Государствам необходимо наращивать эти усилия, предоставляя неуклонную бюджетную поддержку — соответствующим образом рассчитанную и носящую адресный характер — с учетом этапа пандемии, состояния экономики стран и возможностей бюджета.

Ключевым условием является поддержка средств к существованию и одновременное стремление к сохранению жизнеспособных предприятий. Для этого потребуются не только бюджетные меры, но и поддержание благоприятных финансовых условий путем проведения адаптивной денежно-кредитной и финансовой политики, которые обеспечат предоставление кредитных ресурсов домохозяйствам и предприятиям.

Благодаря курсу крупных центральных банков на существенное смягчение денежно-кредитной политики ряд стран с развивающейся экономикой смогли вновь получить доступ к глобальным рынкам капитала и привлечь средства по рекордно низким процентным ставкам на поддержание расходов, несмотря на прошлые рецессии. Учитывая глубину кризиса, альтернативы дальнейшей поддержке со стороны денежно-кредитной политики нет. Между тем имеются обоснованные опасения по поводу непредвиденных последствий таких мер, в том числе в виде принятия чрезмерного риска и спекулятивного роста на рынке.

Одним из рисков в будущем — особенно в условиях усиления различий — является возможная волатильность на рынке в ответ на изменение финансовых условий. Крупным центральным банкам потребуется тщательно подходить к информированию о своих планах по проведению денежно-кредитной политики для предотвращения чрезмерной волатильности на финансовых рынках как в своих странах, так и во всем мире.

В-третьих, наращивать поддержку уязвимым странам.

Учитывая ограниченные ресурсы и возможности выбора политики, многие страны с формирующимся рынком и с низкими доходами вскоре могут столкнуться с непростым выбором между поддержанием макроэкономической стабильности, преодолением кризиса в сфере здравоохранения и удовлетворением базовых потребностей населения.

Усиление уязвимости таких стран не только оказывает влияние на их перспективы восстановления после кризиса, но и на темп и масштаб восстановления мировой экономики; кроме того, это может стать дестабилизирующей силой в ряде уже уязвимых областей. Уязвимым странам потребуется значительная поддержка в рамках комплексных мер.

Первые шаги странам предстоит сделать самостоятельно: государствам необходимо мобилизовать внутренние доходы, повысить эффективность государственных расходов и улучшить деловой климат. В то же время важную роль будут играть международные усилия по наращиванию масштабов льготного финансирования и привлечению частных финансов, в том числе в рамках более надежных инструментов распределения рисков.

Еще один рассматриваемый вариант — новое распределение СДР для удовлетворения глобальных долгосрочных потребностей в резервах. Эта мера может обеспечить существенную прямую поддержку стран в виде ликвидности, которая не повлечет за собой увеличение долговой нагрузки. Этот шаг может также способствовать расширению возможностей двусторонних доноров по предоставлению новых ресурсов в рамках льготной поддержки, в том числе на финансирование расходов на здравоохранение. Распределение СДР послужило на благо мира в ходе преодоления последствий мирового финансового кризиса в 2009 году — оно может помочь и в этот раз.

Применение комплексного подхода также означает решение проблемы задолженности. Одобренная Группой 20-ти Инициатива по приостановке выплат в счет обслуживания долга (DSSI) способствовала быстрому высвобождению жизненно важных ресурсов. В рамках новых Общих основ можно добиться еще большего — содействия своевременному и упорядоченному урегулированию долга стран, удовлетворяющих критериям DSSI, при широком участии кредиторов, в том числе из частного сектора. Такой режим должен предусматривать пересмотр условий обслуживания долга, чтобы помочь странам, столкнувшимся со значительными финансовыми потребностями, и предоставить более глубокое облегчение долгового бремени в случаях экономической неприемлемости долга. После получения первых обращений всем кредиторам — как официальным, так и частным — необходимо безотлагательно ввести Общие основы в операционный оборот.

Что касается МВФ, то он принял беспрецедентные оперативные меры, предоставив 85 странам новое финансирование на сумму свыше 105 млрд долларов США, а также облегчение бремени обслуживания долга наиболее бедным странам-членам. В 2021 году и в последующий период мы намерены усилить поддержку наших 190 стран-членов.

К таким мерам относится поддержка усилий по модернизации международного налогообложения корпораций. Нам необходима система, которая поистине соответствует цифровой экономике и более точно учитывает потребности развивающихся стран. В этом смысле многосторонние усилия будут играть ключевою роль, гарантируя, что высокорентабельные компании уплачивают налоги на тех рынках, где они ведут хозяйственную деятельность, что будет способствовать укреплению государственных финансов.

Такие стратегические меры могут помочь предотвратить «Великое расхождение». Учитывая имеющиеся ресурсы, страны с развитой экономикой будут продолжать инвестировать в человеческий капитал, цифровую инфраструктуру и переход к новой, ориентированной на климат экономике. Чрезвычайно важно обеспечить необходимую поддержку бедным странам, чтобы они могли реализовать аналогичные инвестиции — особенно в стратегии по адаптации к изменению климата, способные создать многочисленные рабочие места, а это будет иметь ключевое значение по мере повышения температуры на нашей планете.

Альтернативный подход — оставить более бедные страны позади — только укоренит проблему унизительного неравенства. Более того, это поставит под угрозу мировую экономику и социальную стабильность и войдет в историю как упущенная возможность.

Можно черпать вдохновение из примеров выдающегося международного сотрудничества, которое позволило в рекордные сроки разработать эффективные вакцины. Такой дух сейчас как никогда важен для преодоления текущего кризиса и обеспечения устойчивого и всеобъемлющего восстановления.

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