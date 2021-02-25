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#Центр Хруничева#ПО Полет#Главное#НТС#Ангара25.02.2021 12:49

Производство «Ангары» – один из приоритетных проектов ракетостроения

В городе Омске на базе производственного объединения «Полёт» (филиал ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в онлайн-формате состоялся Научно-технический совет Госкорпорации «Роскосмос» (НТС).

В заседании приняли участие генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, губернатор Омской области Александр Бурков, генеральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Алексей Варочко, руководитель филиала ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в городе Омске — директор ПО «Полет» Виктор Шулико, заместитель генерального директора ЦНИИмаш Александр Медведев, и.о. генерального директора НПО «Техномаш» Юрий Власов, представители правительства Омской области, ФГБОУ ВО «Омский Государственный Технический Университет».

Важнейшим вопросом, обсуждаемым в ходе НТС, стала организация производства перспективной ракетно-космической техники, в первую очередь, ракет-носителей семейства «Ангара», которое в настоящее время реализуется на Омском объединении «Полёт». Недавний пуск ракеты тяжёлого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, состоявшийся 14 декабря 2020 года, показал, что модернизируемая производственная база омского «Полёта», уже в достаточной мере подготовлена для качественного изготовления ракетно-космической техники.

Идейной поддержкой ракетно-космической деятельности ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в Омской области стало создание в рамках нацпроекта «Наука» в 2020 году омского научно-образовательного центра, о заинтересованности в развитии которого заявил на НТС генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Центр объединил образовательные и научные усилия шести омских вузов и промышленных предприятий, в том числе ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

Кроме того, в рамках соглашения о сотрудничестве Правительства Омской области с ГКНПЦ им. М.В. Хруничева на базе ОмГТУ также создан Центр подготовки инженерных кадров. Правительство региона всецело поддерживают космическое направление работы Научно-образовательного и инженерного центров и деятельность Госкорпорации «Роскосмос» по проекту «Ангара».

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