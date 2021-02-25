Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин#ЕАЭС25.02.2021 15:00

Рабочая встреча Дмитрия Рогозина с Михаилом Мясниковичем

В Госкорпорации «Роскосмос» состоялась рабочая встреча генерального директора Дмитрия Рогозина с Председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. В ходе встречи стороны обсудили вопросы перехода к новому этапу интеграции и сотрудничества в области космической деятельности в рамках Евразийского экономического союза в контексте Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Стороны уделили большое внимание активизации многостороннего сотрудничества в рамках ЕАЭС, результатами которого должны стать крупные межгосударственные космические проекты и программы, реализация которых потребует совместного использования научно-технических, финансовых и интеллектуальных ресурсов заинтересованных государств. Имеются в виду такие проекты, как создание и использование сопряженных национальных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания, применение спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и других спутниковых навигационных систем, проведение совместных научных космических исследований, внедрение космических технологий и результатов космической деятельности в различные сферы экономики государств — членов ЕАЭС.

Одним из примеров многостороннего сотрудничества в рамках ЕАЭС является межгосударственная программа «Интегрированная система государств — членов Евразийского экономического союза по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли», одобренная Решением Евразийского межправительственного совета № 4 от 17 июля 2020 года.

В ходе встречи Дмитрий Рогозин и Михаил Мясникович обсудили вопросы реализации указанной Межгосударственной программы, в том числе инструменты её финансирования, концептуальное, научное, методическое и информационное сопровождение, создание её организационной структуры (проектный офис, рабочая группа), создание интегрированной информационно-поисковой системы государств — членов ЕАЭС и банка метаданных по архивным материалам и стандартным продуктам дистанционного зондирования Земли из космоса на базе информационно-поисковых систем национальных операторов космических систем ДЗЗ, развитие коммерциализации путем создания Евразийского оператора космических и геоинформационных услуг для работы на рынках третьих стран, а также возможности расширения функционала совместной группировки за счет создания аппаратов радиолокационного наблюдения.

Стороны подтвердили свою убежденность в том, что результаты космической деятельности, полученные в рамках Межгосударственной программы, будут активно использоваться государствами — членами ЕАЭС как инструменты реализации государственной политики, способствующие ускоренному социально-экономическому и инновационному развитию, переходу к экономике, основанной на современных научных знаниях и передовых цифровых технологиях и отметили, что решения, принятые в ходе рабочей встречи, будут способствовать расширению и повышению эффективности взаимодействия государств — членов ЕАЭС в области космической деятельности.

MIL OSI