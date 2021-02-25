Сенаторы обсудили меры по реализации «зеленых» проектов, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ состоялось совещание с участием представителей профильных ведомств, бизнеса, экспертов.

В Совете Федерации состоялось совещание «О разработке мер по реализации в Российской Федерации «зеленых» проектов, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду».

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Мероприятие открыл первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин. ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Он отметил, что на прошедшей накануне встрече членов Совета палаты Совета Федерации с Председателем Правительства РФ экологические вопросы были одними из самых приоритетных. «Совещание по реализации «зеленых» проектов мы рассматриваем как очередной этап подготовки к Невскому международному экологическому конгрессу в мае 2021 года».

В ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с развитием и расширением государственных мер поддержки и инструментов «зеленого» финансирования, созданием рынка «зеленых» финансовых продуктов и их кодификации. Рассмотрены этапы подготовки основных направлений реализации «зеленых» проектов, включая утверждение критериев их оценки и разработки мер по стимулированию субъектов хозяйственной деятельности, реализующих такие проекты. Были представлены успешно реализованные кейсы.

Совещание на тему «О разработке мер по реализации в Российской Федерации «зеленых» проектов, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду»

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Андрей Яцкин

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Елена Зленко

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Совещание на тему «О разработке мер по реализации в Российской Федерации «зеленых» проектов, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду»

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Совещание на тему «О разработке мер по реализации в Российской Федерации «зеленых» проектов, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду»

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Совещание на тему «О разработке мер по реализации в Российской Федерации «зеленых» проектов, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду»

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Совещание на тему «О разработке мер по реализации в Российской Федерации «зеленых» проектов, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду»

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Совещание на тему «О разработке мер по реализации в Российской Федерации «зеленых» проектов, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду»

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Совещание на тему «О разработке мер по реализации в Российской Федерации «зеленых» проектов, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду»

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Совещание на тему «О разработке мер по реализации в Российской Федерации «зеленых» проектов, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду»

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В совещании приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин, ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области представители федеральных органов исполнительной власти, Банка России, банковских организаций, бизнеса, эксперты финансового рынка. По видеоконференцсвязи в мероприятии участвовали представители Республики Беларусь.

Елена Зленко напомнила, что в соответствии с Перечнем поручений Президента РФ по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, состоявшегося в сентябре 2020 года, Правительству России поручено рассмотреть вопрос об определении основных направлений реализации в Российской Федерации «зеленых» проектов, утверждении критериев их оценки и разработке мер стимулирования субъектов хозяйственной деятельности, реализующих такие проекты.

«Министерство экономического развития РФ является координирующим органом по вопросам развития инвестиционной деятельности и привлечения внебюджетных средств в проекты устойчивого, в том числе «зеленого», развития в Российской Федерации. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ в ноябре 2020 года получила функции методологического центра в области развития инвестиционной деятельности в сфере устойчивого развития и привлечения внебюджетных средств в реализацию проектов в том числе «зеленого» развития в России», — рассказала сенатор.

По ее словам, ВЭБ.РФ занимается разработкой и актуализацией критериев, требований к системе верификации, подходов к оценке воздействия проектов развития на окружающую среду и климат, обеспечением информационного сопровождения в области финансирования проектов развития в международных организациях и взаимодействием с ними.

В 2020 году создана специальная межведомственная рабочая группа при Минэкономразвития, она разрабатывает план внедрения мер господдержки «зеленых» проектов»

«В 2020 году создана специальная межведомственная рабочая группа при Минэкономразвития, она разрабатывает план внедрения мер господдержки «зеленых» проектов», — рассказала Елена Зленко. Сенатор является членом этой рабочей группы. «Задача, поставленная перед рабочей группой, является очень важной, а результаты ее работы определят вектор движения компаний по экологизации. Задачу эту невозможно выполнить без объединения усилий федеральных органов исполнительной и законодательной власти, научного сообщества, экспертов и бизнеса», — подчеркнула законодатель.

Советник Министра экономического развития РФ Александр Киревнин рассказал о роли государства в развитии инвестиционной деятельности и привлечении внебюджетных средств в проекты устойчивого, в том числе «зеленого», развития.

На заседании выступили заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов, первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Болеслав Пирштук, заместитель председателя – член правления ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко, представители органов власти, бизнеса, эксперты.

По словам Елены Зленко, все прозвучавшие предложения будут изучены профильным Комитетом СФ и Межведомственной рабочей группой для развития «зеленых» проектов и продолжения работы по формированию современного экологического законодательства.

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