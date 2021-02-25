Source: Russia Federal Space

#Главкосмос Пусковые Услуги#Главное#Космодромы#Байконур#CAS500#ELSA-d#Astroscale25.02.2021 13:46

Спутник по удалению «космического мусора» готовится к запуску на Байконуре

Разработчик космического аппарата ELSA-d, компания Astroscale, продолжает работы на площадке № 92 космодрома Байконур по подготовке к предстоящему запуску. На данный момент успешно проведены проверки программного обеспечения, солнечных батарей и механизмов их раскрытия, заряжены бортовые батареи, электрические проверки аппарата выполнены.

Миссия спутника ELSA-d станет первой в рамках демонстрации базовых технологий, необходимых для стыковки и удаления «космического мусора» — ключевого шага в направлении расширения спектра орбитальных услуг и достижения видения компанией Astroscale космоса, как безопасного в долгосрочной перспективе пространства во благо будущих поколений.

Команда заправщиков, осуществляющая подготовку космического аппарата к запуску, прошла важный этап — 23 февраля 2021 года завершила заправку ELSA-d экологичным «зеленым» топливом. ELSA-d будет отправлен на площадку № 31 для проведения заключительных проверок и интеграции в составе космической головной части ракеты космического назначения «Союз-2.1а».

Ключевые возможности космического аппарата ELSA-d:

Комплексное решение по сближению и стыковке, в том числе операции по сближению с дальнего и ближнего расстояния;

поиск и сближение с объектом, с использованием абсолютной и относительной навигации;

осмотр с облетом объекта с проведением оценки оператором;

стыковочная плита для обеспечения удобства при удалении «мусора»;

магнитный захват стабилизированного и беспорядочно вращающегося объекта в ночных условиях;

возможности по повторному выведению на орбиту, сведению с орбиты и переводу в пассивный режим;

эвакуация для обеспечения безопасности и пассивно безопасные траектории в рамках программы миссии;

полномасштабный наземный сегмент, индивидуализированный под заказчика для обеспечения обслуживания на орбите.

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Astroscale является первой частной компанией, которая видит свою цель в обеспечении безопасного в долгосрочной перспективе космоса во благо будущих поколений, и единственной компанией, которая посвятила себя исключительно оказанию услуг на всех типах орбит.

Основанная в 2013 году компания Astroscale разрабатывает инновационные и масштабируемые решения для целого спектра миссий по обслуживанию на орбите (в том числе для продления срока службы, локальной ситуационной осведомленности об обстановке в космическом пространстве, услуг при окончании срока эксплуатации, а также для активного удаления «космического мусора») с целью создания рассчитанных на долгую перспективу космических систем и решения проблемы опасного скопления космического мусора. Astroscale также определяет бизнес-модели и работает с заинтересованными правительственными и коммерческими игроками для разработки нормативно-правовых актов и мер поощрения к ответственному использованию космоса.

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