С. Михайлов: Тренеры-преподаватели должны получать преференции на уровне учителей в сельской местности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в пленарном заседании краевой Общественной палаты по вопросу развития массового спорта и физической культуры.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края в рамках рабочей поездки в регион принял участие в пленарном заседании краевой Общественной палаты по вопросу развития массового спорта и физической культуры в регионе.

Участники мероприятия обсудили изменения законодательной и нормативной базы в сфере физической культуры и спорта, состояние и перспективы развития массового спорта и физической культуры в системе образования края, вопросы кадровой подготовки и повышения квалификации специалистов, рассмотрели опыт работы спортивной Федерации в развитии массового спорта и физической культуры.

Сергей Михайлов обратил внимание участников заседания на важность принятия законопроекта о внесении изменений в законы о физической культуре и спорте и об образовании. По его словам, речь идёт о гармонизации законодательных актов, которые должны привести к обеспечению взаимосвязи, преемственности и единому методическому сопровождению программ спортивной подготовки, дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта.

Речь идёт о гармонизации законодательных актов, которые должны привести к обеспечению взаимосвязи, преемственности и единому методическому сопровождению программ спортивной подготовки

Проект закона вызвал широкое обсуждение в субъектах РФ. Регионы в целом поддержали законопроект, при этом высказали существенные замечания и предложения, отметил сенатор, добавив, что законопроект прошёл в Государственной Думе первое чтение.

Сергей Михайлов уточнил, что один из важных вопросов, которые требуют дополнительного обсуждения и решения, касается определения форм поддержки тренеров-преподавателей физической культуры и спортивного мастерства. «Важно, чтобы тренер-преподаватель начал получать те преференции, которые существуют для учителей, в частности, в сельской местности, так как многие ДЮСШ находятся именно в селах. Сейчас тренеры не получают подобных преференций», — сказал парламентарий.

По его мнению, вопрос стоит рассмотреть на площадке профильного комитета краевого Заксобрания. Все замечания и предложения следует подготовить до принятия Государственной Думой законопроекта во втором чтении. Сенатор выразил готовность помочь региону в данном вопросе.

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