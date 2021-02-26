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#НПО Энергомаш26.02.2021 10:01

Аспирант НПО Энергомаш — лауреат конкурса «Инженер года-2020»

Екатерина Дударева, заместитель главного энергетика, аспирант второго курса Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») стала лауреатом XХI Всероссийского конкурса «Инженер года-2020» по версии «Инженерное искусство молодых».

На Энергомаше Екатерина Дударева работает с 2017 года. Два года назад она поняла, что необходимо дальнейшее развитие. «В процессе выбора образовательных программ решила, что хочу получить ученую степень. Выбора, в какую аспирантуру поступать, передо мной даже не было — НПО Энергомаш предоставляет сотрудникам возможность окончить профильную аспирантуру. И я поступила на обучение по направлению подготовки «Авиационная и ракетно-космическая техника», — рассказывает Екатерина.

В конце 2020 года заведующая аспирантурой НПО Энергомаш Елена Сорокина предложила Екатерине направить заявку на участие в конкурсе «Инженер года-2020» в номинации «Теплоэнергетика, теплотехнологии».

Жюри всероссийского конкурса удостоило Екатерину Дудареву звания Лауреата конкурса «Инженер года-2020» по версии «Инженерное искусство молодых» с занесением ее имени в реестр профессиональных инженеров России. Оргкомитет конкурса проводил торжественную церемонию награждения победителей в режиме «онлайн». Диплом Екатерине вручил на общем собрании коллектива генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов.

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