А. Акимов и Ю. Важенин приняли участие в заседании Постоянного комитета парламентариев Арктического региона

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе мероприятия обсуждались вопросы подготовки 14-й Конференции парламентариев Арктического региона, которая пройдет в апреле 2021 года.

Заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, руководитель делегации Федерального Собрания в Постоянном комитете парламентариев Арктического региона Александр Акимов АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) и член Комитета СФ по экономической политике Юрий Важенин ВаженинЮрий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приняли участие в заседании Постоянного комитета парламентариев Арктического региона. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Смотрите также

На заседании обсуждался проект итогового заявления предстоящей 14-й Конференции парламентариев Арктического региона, которая пройдет в режиме онлайн в апреле этого года.

В документе, в частности, будут затронуты вопросы, связанные с устойчивым развитием Арктики, экономическим развитием арктических территорий, изменениями климата, сохранением языков и культуры коренных народов и ряд других тем.

Александр Акимов в своем выступлении отметил, что российская сторона в целом поддерживает проект заявления. Он также высказал ряд замечаний и предложений.

Александр Акимов

1 из 9

Заседание Постоянного комитета парламентариев Арктического региона

2 из 9

Заседание Постоянного комитета парламентариев Арктического региона

3 из 9

Заседание Постоянного комитета парламентариев Арктического региона

4 из 9

Заседание Постоянного комитета парламентариев Арктического региона

5 из 9

Заседание Постоянного комитета парламентариев Арктического региона

6 из 9

Заседание Постоянного комитета парламентариев Арктического региона

7 из 9

Александр Акимов

8 из 9

Заседание Постоянного комитета парламентариев Арктического региона

9 из 9

«В заявлении нужно подчеркнуть, что Арктика – это зона диалога, мира, согласия, без конфронтации. Важно способствовать решению там проблем окружающей среды в связи с происходящими изменениями климата, так как глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты угрожает поселениям в Арктической зоне», — сказал сенатор.

Коснувшись вопроса экономического развития Арктики, Александр Акимов отметил, что в этом регионе должны применяться самые современные ресурсосберегающие технологии.

Парламентарий также подчеркнул необходимость сохранения культуры и традиций коренных народов Севера, развития сферы образования. В этой связи он рассказал, что в ряде российских регионов созданы и успешно работают кочевые школы для детей представителей коренных народов.

Кроме того, участники заседания обсудили проблемы борьбы с пандемией COVID-19 в странах Арктического региона.

MIL OSI