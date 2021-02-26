А. Кутепов: Наш законопроект будет способствовать обеспечению безопасной эксплуатации опасных производственных объектов

Source: Russia – Council of the Federation

Подготовлены изменения в Земельный кодекс РФ, сообщил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга член Комитета СФ Юрий Важенин ВаженинЮрий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и депутаты Государственной Думы внесли законопроект об изменениях в статью 106 Земельного кодекса РФ. Документ разработан в целях обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов при проведении любых видов работ в охранных зонах трубопроводов, пояснил Андрей Кутепов.

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Он сообщил, что статья 106 «Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий» Земельного кодекса РФ введена Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Устанавливается недопустимость требований о согласовании размещения зданий, сооружений или осуществления иных видов деятельности в границах зоны с особыми условиями использования территории, за исключением случаев размещения зданий, сооружений в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования.

В рамках реализации части 1 статьи 106 Земельного кодекса Правительством РФ должны быть утверждены положения в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий. В соответствии с требованиями части 3 статьи 106 в разрабатываемом Положении об охранных зонах магистральных трубопроводов в отношении требований к проведению любых видов работ в охранных зонах может быть реализован лишь уведомительный порядок.

Уведомительный порядок производства работ в охранных зонах магистральных трубопроводов, в отличие от зон с особыми условиями использования территории другого вида, неприемлем

«Уведомительный порядок производства работ в охранных зонах магистральных трубопроводов, в отличие от зон с особыми условиями использования территории другого вида, неприемлем, поскольку магистральные трубопроводы являются опасными производственными объектами, и аварии по вине третьих лиц, выполняющих работы, могут иметь серьёзные последствия как для эксплуатирующих организаций, так и для иных лиц, в том числе привести к прекращению газоснабжения», — сказал Андрей Кутепов.

Законопроектом предлагается предоставить юридическим лицам – собственникам трубопровода и организациям, эксплуатирующим трубопровод, право требовать согласования при проведении любых видов работ в охранных зонах трубопроводов. Таким образом, у эксплуатирующих организаций сохранится контроль за разработкой и соблюдением мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ в охранных зонах трубопроводов, а также возможность приостановки работ, выполняемых с нарушением требований, отметил сенатор.

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