Б. Жамсуев провел личный прием граждан в Забайкальском крае

Source: Russia – Council of the Federation

К сенатору обратились по вопросу создания заказника «Ненюнгинский» в регионе.

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в ходе рабочей поездки в регион провел личный прием граждан в городе Чита Забайкальского края.

Встречи с жителями края сенатор проводит на регулярной основе. Сегодня к парламентарию обратился представитель жителей сел Тунгиро-Олёкминского района.

Сенатор сообщил, что на территории указанного района планируется создать заказник «Ненюнгинский». Первоначально планировалось, что территория особо охраняемой природной территории (ООПТ) будет 200 тысяч гектаров. Но жителей района волнует вопрос её увеличения в проекте до 570 тысяч гектаров. Это может затронуть их традиционный тип природопользования – охоту и рыболовство.

Баир Жамсуев подчеркнул необходимость учета общественного мнения жителей района и малочисленных коренных народов – эвенков, проживающих в границах будущего заказника, необходимость дополнительной работы по эколого-экономическому обоснованию создания ООПТ. Этот вопрос надо согласовать с местным населением, районом и правительством края с обязательным проведением широких общественных слушаний, считает парламентарий.

Также следует учитывать сохранение леса Ненюгинской впадины – территории со старовозрастными лесами с полностью сохраненной экосистемой. По словам сенатора, над проектом работают ведущие специалисты института природных ресурсов Даурского заповедника, министерства природных ресурсов Забайкальского края. В границах заказника под охрану будут взяты малонарушенные участки водно-болотных угодий с уникальной флорой и фауной, которые благодаря отдаленности и северному суровому климату до сих пор сохранили эти территории.

В настоящее время природно-заповедный фонд системы особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае включает 95 ООПТ разных категорий, из них восемь – федерального значения и 87 – регионального значения. Этот вопрос Баир Жамсуев оперативно обсудил с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. ОсиповАлександр МихайловичГубернатор Забайкальского края

По итогам приема сенатор дал необходимые разъяснения и рекомендации людям, и обещал оказать содействие в пределах своей компетенции.

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