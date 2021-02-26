Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Курской областной Думы.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области в рамках работы в регионе принял участие в заседании областной Думы.

В ходе мероприятия губернатор Роман Старовойт СтаровойтРоман ВладимировичГубернатор Курской области выступил с отчетом о работе областной администрации в минувшем году. Глава региона поблагодарил медицинских работников, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Комментируя выступление губернатора, Валерий Рязанский отметил, что Курская область постепенно снимает ковидные ограничения, теперь главная задача — провести масштабную вакцинацию граждан. «Большие партии вакцины уже поступают в область», — сказал он.

В социальную сферу региона в прошлом году было направлено 12 млрд руб., ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет получили 28,5 тыс. семей

Сенатор назвал 2020 год продуктивным в части, касающейся социального развития региона. «Несмотря на эпидемиологические проблемы, было построено 15 фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтированы более 20 детских поликлиник и отделений, учреждения получили новое медоборудование. Закуплено восемь компьютерных томографов, больницы получили 320 аппаратов искусственной вентиляции легких», — перечислил Валерий Рязанский.

Законодатель добавил, что в социальную сферу региона в прошлом году было направлено 12 млрд руб., ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет получили 28,5 тыс. семей.

Валерий Рязанский встретился с педагогом дополнительного образования Свободинской средней общеобразовательной школы Игорем Бойку

В ходе поездки Валерий Рязанский встретился с педагогом дополнительного образования Свободинской средней общеобразовательной школы Игорем Бойку, который летом прошлого года спас тонувшего в водоеме 12-летнего мальчика. Сенатор вручил учителю награду.

Валерий Рязанский встретился с педагогом дополнительного образования Свободинской средней общеобразовательной школы Игорем Бойку

Парламентарий также провел прием жителей региона, а затем ответил представителям средств массовой информации на актуальные вопросы социальной политики.

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