Source: Russia – Council of the Federation

27 февраля во всем мире отмечается Международный день некоммерческих организаций.

Уникальный многолетний опыт некоммерческих организаций по реализации проектов в области паллиативной помощи, профилактики и охраны здоровья граждан, патриотического воспитания молодежи и многих других свидетельствует о том, что НКО становятся надежным партнером государства в решении широкого круга вопросов социальной сферы. Такое мнение высказала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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За последние годы некоммерческие организации в России получили серьезное развитие. В настоящее время их уже 210 тысяч, из них более 50 проц. — занимаются социальной работой, 44 проц. – образованием и наукой, 42 проц. – защитой прав граждан.

Как отметила Галина Карелова, Международный день некоммерческих организаций — это прекрасная возможность в очередной раз привлечь внимание общественности к деятельности НКО, поблагодарить их сотрудников за самоотверженный труд.

«В условиях новых вызов роль НКО, в том числе волонтерского движения многократно возросла. Они в полной мере продемонстрировали готовность оперативно подключаться к решению острых проблем, реализовывать новые подходы, направленные на поддержку социальной сферы. Кроме того, с каждым годом растет число россиян участвующих в проектах некоммерческих организаций, в том числе благотворительных. По экспертным оценкам, порядка двух третей граждан (67 проц.) жертвуют деньги или время на эти цели», — сказала вице-спикер СФ.

Со своей стороны государство проводит последовательную политику, направленную на создание условий для развития НКО в России, подчеркнула Галина Карелова. «В период пандемии Совет Федерации откликнулся на обращения некоммерческих организаций и направил в Правительство РФ предложения по их антикризисной поддержке».

В текущем году планируется принятие законопроекта, распространяющего на социально ориентированные некоммерческие организации меры поддержки, имеющиеся у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). В их числе — уменьшение количества проверок надзорных органов, совершенствование системы отчетности, предоставление преимущественного права выкупа арендуемых помещений, а также получение поручительств, независимых гарантий и микрозаймов.

«Принятие таких законодательных изменений будет способствовать повышению эффективности деятельности некоммерческих организаций и их развитию на благо страны», — уверена Галина Карелова.

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