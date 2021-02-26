Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПО Лавочкина#Главное#Дмитрий Рогозин#Луна-25#ExoMars-202226.02.2021 16:00

Дмитрий Рогозин с рабочим визитом посетил НПО Лавочкина

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 26 февраля 2021 года посетил одно из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности — Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), где ознакомился с текущим статусом работ по ключевым проектам в области планетных исследований — «Луна-25» и ExoMars-2022.

В рамках рабочего визита руководитель Госкорпорации ознакомился с ходом комплексных электрических испытаний лётного изделия космического аппарата «Луна-25», которые проводятся в чистовой камере контрольно-измерительной станции. Кроме того, генеральному директору Роскосмоса был представлен стенд наземной отработки бортового комплекса управления КА «Луна-25», оснащенный современными технологическими образцами бортовой аппаратуры и предназначенный для отработки логики и алгоритмов управления космическим аппаратом на всех этапах его активного существования.

После посещения производственно-испытательной базы было проведено рабочее совещание, где генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заслушал отчет о ходе создания космического аппарата ExoMars-2022 в рамках российско-европейского проекта ExoMars. В декабре 2020 — январе 2021 гг. во Франции (г. Канны) проведены испытания десантного модуля и его составных частей на электромагнитную совместимость и другие тесты в соответствии с графиком работ.

***

Космический проект «Луна-25» создаётся с использованием последних достижений в области космического приборостроения и с учётом опыта предыдущих лунных экспедиций НПО Лавочкина. Главная задача миссии — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований Южного полюса Луны. Запуск «Луны-25» запланирован на октябрь 2021 года.

Миссия ExoMars-2022 — второй этап крупнейшего совместного проекта Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства по исследованию поверхности и подповерхностного слоя Марса в непосредственной близости к месту посадки, проведению геологических исследований и поиска следов возможного существования жизни на планете. Он откроет новый этап исследования космоса для мирового научного сообщества. НПО Лавочкина является головным исполнителем и координатором работ с российской стороны, а также разработчиком и изготовителем десантного модуля и посадочной платформы. Старт миссии запланирован в рамках «астрономического окна» в сентябре-октябре 2022 г. Этот период выбран с учётом баллистических условий, которые позволяют осуществлять запуск с Земли к Марсу каждые два года.

MIL OSI