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#НПО Энергомаш#ИСРД#КБхиммаш26.02.2021 14:41

КБхиммаш имени А.М. Исаева вошло в интегрированную структуру ракетного двигателестроения

Между Госкорпорацией «Роскосмос» и Научно-производственным объединением «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») заключен договор доверительного управления 100% акций КБхиммаш им. А.М. Исаева (ранее также КБХМ им. А.М. Исаева — филиал ГКНПЦ им. М.В. Хруничева), принадлежащих Госкорпорации «Роскосмос». НПО Энергомаш получило право формировать совет директоров предприятия, ревизионную комиссию, а также принимать иные решения, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров КБхиммаш им. А.М. Исаева.

Генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов: «С включением КБхиммаш имени А.М. Исаева в периметр интегрированной структуры завершен очередной этап создания двигателестроительного холдинга. В дальнейшем планируется формирование более эффективной кооперации между предприятиями, сокращение затрат на создание новых производственных мощностей, сбалансированное распределение загрузки как в производстве, так и в КБ. Нам предстоит изменить подходы к созданию ракетных двигателей, процесс этот не быстрый, но он должен стать новой идеологией в проектировании двигателей».

Переход КБхиммаш имени А.М. Исаева в интегрированную структуру ракетного двигателестроения проходил в несколько этапов. На первом этапе, в ноябре 2019 года, учреждено одноименное акционерное общество, 100% акций которого принадлежали ГКНПЦ имени М.В. Хруничева. Во втором полугодии 2020 в оплату дополнительных акций КБхиммаш имени А.М. Исаева был внесен весь имущественный комплекс одноименного филиала ГКНПЦ имени М.В. Хруничева на общую сумму около 5 млрд рублей, а 1 сентября 2020 года, после передачи производственных мощностей, реализованы мероприятий по переводу персонала из филиала в Общество.

В дальнейшем, акции КБхиммаш имени А.М. Исаева были переданы в собственность Госкорпорации «Роскосмос», а в феврале 2021 года в доверительное управление головному предприятию интегрированной структуры НПО Энергомаш. Передача акций осуществлялась в целях реализации программы стратегических преобразований предприятий ракетного двигателестроения и исполнения решений Наблюдательного Совета и Правления Госкорпорации «Роскосмос». На основании данных решений создается интегрированная структура, основной целью которой является объединение ведущих двигателестроительных предприятий России. В её состав вошли шесть предприятий с головной организацией НПО Энергомаш.

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