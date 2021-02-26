Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика26.02.2021 11:55

Космонавт Андрей Борисенко завершает работу в ЦПК

Сегодня, 26 февраля 2021 года, последний рабочий день космонавта Андрея Ивановича Борисенко в Центре подготовки космонавтов. Андрей Борисенко прекратил трудовое соглашение с ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» и освобожден от должности инструктора-космонавта-испытателя — начальника группы космонавтов отряда космонавтов. Данное решение было принято на основании рекомендации Главной медицинской комиссии.

Андрей Иванович принял решение продолжить свою трудовую деятельность в одном из ведущих предприятий космической отрасли. Свою карьеру в ЦПК космонавт начал в 2003 году.

Андрея Борисенко — 110-й космонавт России и 519 космонавт мира. Выполнил два космических полета, в одном из которых был командиром длительной экспедиции. Общая продолжительность его полетов составила 337 суток.

Руководство Центра, коллеги по отряду космонавтов, сотрудники ЦПК благодарят Андрея Ивановича Борисенко за высокопрофессиональную работу в должности космонавта, отмечая его компетентность, ответственность, отзывчивость и доброжелательность, и желают дальнейших успехов и новых перспектив в своей деятельности.

MIL OSI