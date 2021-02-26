К. Косачев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНДР в России Син Хон Чхолем

Source: Russia – Council of the Federation

Собеседники обсудили перспективы развития двусторонних отношений, в том числе на парламентском уровне.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Корейской Народно-Демократической Республики в РФ Син Хон Чхолем. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

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Собеседники обсудили перспективы развития двусторонних отношений, в том числе на парламентском уровне.

Возобновление личных контактов парламентариев, встречи и визиты будут способствовать дальнейшему укреплению межпарламентского диалога

Константин Косачев отметил активную работу групп по сотрудничеству между Советом Федерации и Верховным Народным Собранием (ВНС) КНДР. «Возобновление личных контактов парламентариев, встречи и визиты будут способствовать дальнейшему укреплению межпарламентского диалога», — сказал сенатор.

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем

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Константин Косачев

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем

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Стороны также коснулись вопросов международной и региональной стабильности, ситуации на Корейском полуострове, тематики ядерной безопасности и противодействия терроризму.

Син Хон Чхоль поблагодарил российскую сторону за постоянный настрой на развитие двусторонних отношений. Посол КНДР также подробно рассказал о состоявшемся в стране VIII Съезде Трудовой партии Кореи и его решениях.

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