К. Косачев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНДР в России Син Хон Чхолем

Source: Russia – Council of the Federation
Собеседники обсудили перспективы развития двусторонних отношений, в том числе на парламентском уровне.
Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Корейской Народно-Демократической Республики в РФ Син Хон Чхолем. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.
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Собеседники обсудили перспективы развития двусторонних отношений, в том числе на парламентском уровне.
Возобновление личных контактов парламентариев, встречи и визиты будут способствовать дальнейшему укреплению межпарламентского диалога
Константин Косачев отметил активную работу групп по сотрудничеству между Советом Федерации и Верховным Народным Собранием (ВНС) КНДР. «Возобновление личных контактов парламентариев, встречи и визиты будут способствовать дальнейшему укреплению межпарламентского диалога», — сказал сенатор.
Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем
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Константин Косачев
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем
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Стороны также коснулись вопросов международной и региональной стабильности, ситуации на Корейском полуострове, тематики ядерной безопасности и противодействия терроризму.
Син Хон Чхоль поблагодарил российскую сторону за постоянный настрой на развитие двусторонних отношений. Посол КНДР также подробно рассказал о состоявшемся в стране VIII Съезде Трудовой партии Кореи и его решениях.