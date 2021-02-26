Л. Гумерова: Без совершенствования института интеллектуальной собственности невозможно прорывное развитие страны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании Коллегии Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в заседании Коллегии Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента). Мероприятие провел руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

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Как отметила сенатор, без совершенствования института интеллектуальной собственности невозможно прорывное развитие страны. «Этой теме в Совете Федерации традиционно придают большое значение, в том числе в контексте работы Совета по вопросам интеллектуальной собственности. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга заместитель Председателя СФ, председатель Совета по интеллектуальной собственности Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан держат эти вопросы под своим постоянным контролем», — сказала она.

Совместная работа позволит оперативно получать срез по проблемным вопросам, готовить законодательные акты, которые будут надежно защищать интересы изобретателей и товаропроизводителей страны

Лилия Гумерова сообщила, что в рамках обновленного Экспертного совета при Комитете СФ создана секция «Интеллектуальная собственность». «Рассчитываем, что совместная работа позволит оперативно получать срез по проблемным вопросам, готовить законодательные акты, которые будут надежно защищать интересы изобретателей и товаропроизводителей страны», — пояснила парламентарий.

Глава Комитета СФ подчеркнула важность принятого в конце 2020 г. закона об изменениях во вторую и четвертую часть Гражданского кодекса, позволяющего решить проблему коммерциализации разработок отечественных ученых. Она обратила внимание на подготовку нормативных правовых актов, необходимых для его реализации в рамках созданной в Правительстве РФ рабочей группы.

Лилия Гумерова также отметила закон, вводящий новый объект правовой охраны – «географическое указание». «Закон откроет для субъектов РФ новые возможности по продвижению региональных брендов. Следующий шаг — присоединиться к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименовании места происхождения товара (НМПТ) и географического указания (ГУ). Этот вопрос поднимался 24 февраля на встрече руководства Совета Федерации с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным», — сказала сенатор.

Лилия Гумерова приняла участие в заседании Коллегии Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента)

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Лилия Гумерова приняла участие в заседании Коллегии Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента)

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Открытие выставки «Региональные бренды России. Традиции и современность»

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Лилия Гумерова

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Открытие выставки «Региональные бренды России. Традиции и современность»

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Лилия Гумерова

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Брифинг Лилии Гумеровой и Григория Ивлиева

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Отдельное внимание парламентарий уделила вопросам реализации утвержденной Правительством РФ «дорожной карты» по трансформации делового климата «Интеллектуальная собственность». В этой связи Лилия Гумерова затронула вопрос принятия стратегического документа в сфере интеллектуальной собственности как отдельного документа или в составе Стратегии социально-экономического развития РФ до 2030 г.

«Объединив усилия, мы создадим необходимые условия для продолжения эффективного развития института интеллектуальной собственности, укрепления технологического суверенитета нашей страны», — заключила законодатель.

В рамках мероприятия в Музее Роспатента состоялось открытие выставки «Региональные бренды России. Традиции и современность».

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