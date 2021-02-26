Л. Талабаева в ходе рабочей региональной поездки посетила город Дальнереченск Приморья

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась с ветеранами, депутатами городской Думы и представителями общественных организаций, жителями города.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края в ходе рабочей региональной поездки посетила город Дальнереченск, которому недавно было присвоено высокое звание «Город воинской доблести».

В связи с Днём защитника Отечества сенатор приняла участие в церемонии возложения цветов к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а затем – во встрече с ветеранами, депутатами городской Думы и представителями общественных организаций.

В ходе поездки Людмила Талабаева посетила несколько городских объектов, главный из которых — муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 7». В декабре прошлого года в этом детском саду состоялось торжественное открытие нового корпуса. Парламентарий осмотрела это здание, где размещаются игровые комнаты, просторные светлые группы, методический кабинет, музыкальный и спортивный залы.

Очень важно еще и то, что после ввода в эксплуатацию нового корпуса, для города закрыт вопрос нехватки мест в дошкольных учреждениях

«Я рада за маленьких дальнереченцев, у которых появилась возможность ходить в современный детский садик. Очень важно еще и то, что после ввода в эксплуатацию нового корпуса, для города закрыт вопрос нехватки мест в дошкольных учреждениях, и родители вместе с детьми не будут стоять в очереди в ожидании путевок несколько лет», — отметила сенатор.

Познакомилась Людмила Талабаева ещё с одним новым объектом — спортивным комплексом «Спарта», здание которого было приобретено при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко КожемякоОлег НиколаевичГубернатор Приморского края в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013 – 2021 годы. «Теперь более 500 юных и взрослых спортсменов-дальнереченцев имеют возможность заниматься волейболом, баскетболом, минифутболом, тяжелой атлетикой, боксом, каратэ и борьбой самбо», — сказала сенатор.

Людмила Талабаева приняла участие в церемонии возложения цветов к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

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Людмила Талабаева приняла участие в церемонии возложения цветов к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

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Людмила Талабаева приняла участие в церемонии возложения цветов к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

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Церемония возложения цветов к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

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Людмила Талабаева приняла участие в церемонии возложения цветов к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

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Людмила Талабаева посетила КБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»

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Людмила Талабаева посетила КБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»

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Людмила Талабаева провела расширенный приём граждан

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Людмила Талабаева провела расширенный приём граждан

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Людмила Талабаева провела расширенный приём граждан

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В этот же день она посетила КБУЗ «Дальнереченская ЦГБ», где пообщалась с коллективом медицинских работников. Пандемия выявляет новые пробелы в здравоохранении. Для устранения одних нужны финансы, для решения других – кадры. Врачей-терапевтов не хватает, так как есть трудности с обеспечением жильём, отметила парламентарий.

В городском Совете ветеранов людей интересовали темы восстановления документов для участников афганских событий и финансирования установки памятных знаков на территории Дальнереченского городского округа. Сенатор пообещала сделать все, чтобы эти вопросы были решены.

В этот же день Людмила Талабаева провела расширенный приём граждан. Жителей волнуют проблемы с доставкой дров, благоустройством придомовых территорий многоквартирных домов. «Наша задача — выслушать людей и помочь каждому, дать профессиональную консультацию, оказать содействие в решении насущных вопросов», — подчеркнула сенатор.

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