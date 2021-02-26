Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКС#Орбитальные группировки#ДЗЗ#Электро-Л26.02.2021 15:33

Наблюдение извержения вулкана Этна с помощью сканеров МСУ-ГС спутников «Электро-Л»

Специалисты компании «Российские космические системы» (РКС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») ведут постоянные работы по анализу качества данных, получаемых от космической гидрометеорологической целевой аппаратуры, созданной на этом предприятии. По результатам анализа специалистами РКС совместно с представителями головных предприятий-разработчиков космических аппаратов, а также НИЦ «Планета» (Росгидромет) вносятся необходимые корректировки в настройки и режимы работы бортовых целевых и служебных систем аппаратов, разрабатываются и внедряются новые алгоритмы наземной обработки целевой информации.

В рамках проведения таких работ аппаратурой МСУ-ГС (установлена на геостационарных гидрометеорологических космических аппаратах «Электро-Л» №№ 2 и 3) в феврале 2021 года было зафиксировано усиление активности вулкана Этна (о. Сицилия, Италия). Интересные результаты получены в спектральном канале 3,5-4,1 мкм, который оптимален для наблюдения высокотемпературных источников излучения на поверхности Земли. Данный спектральный канал позволяет выявлять и мониторить подобного рода явления.

Особенность полученных данных заключаются в том, что пространственное разрешение в районе наблюдения вулкана составляет 5–6 км, а фактический размер раскалённого жерла вулкана значительно меньше — 100–200 метров. Благодаря высокой температурной чувствительности в этом спектральном диапазоне обеспечивается возможность обнаружить и надёжно отслеживать динамику и энергетические характеристики процесса извержения вулкана.

Также интересно, что съемка вулкана осуществлялась аппаратурой типа МСУ-ГС одновременно с разных ракурсов (благодаря размещению спутников «Электро-Л» № 2 и «Электро-Л» № 3 в разных точках геостационарной орбиты). Возможность одновременной съемки участков подстилающей поверхности с геостационарных гидрометеорологических космических аппаратов «Электро-Л» также открывает для российских потребителей новые дополнительные возможности для анализа процессов, происходящих как на поверхности, так и в атмосфере Земли.

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