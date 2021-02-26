Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#Космодромы#Восточный#Ангара26.02.2021 13:46

На Восточном завершена металлооблицовка газохода КРК «Ангара»

На космодроме Восточный завершены работы по облицовке газоотражателя пускового стола на стартовом комплексе космического ракетного комплекса «Ангара». Она будет защищать газоход от тепловых газодинамических воздействий во время пусков ракет-носителей.

Специалисты подрядной организации Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») — «Промышленные технологии» уже смонтировали более 400 квадратных метров конструкций металлооблицовки и выполнили 550 метров сварных швов. Всего смонтировано более 280 тонн металла. В настоящий момент участок передан строителям для заливки жаростойкого бетона. Параллельно идет монтаж системы измерения параметров технологического оборудования, готовятся каналы для монтажа кабеля.

Сергей Костарев, заместитель генерального директора ЦЭНКИ по созданию космодрома Восточный: «Все сварочные работы проходили в сложных климатических условиях, при низких температурах −30, −40 градусов, поэтому каждое рабочее место закрывалось соответствующей палаткой с печкой. Только в таких условиях могли проводиться сварочные работы».

После завершения строительных работ монтажники приступят к закладке стальных плит толщиной 100 мм, максимальный вес таких деталей 8 тонн. В целом вес металлооблицовки составляет более 2 100 тонн.

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