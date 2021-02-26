Н. Журавлев: Планируется реализовать новые меры поддержки экономики и граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ прокомментировал итоги встречи руководства Совета Федерации с Председателем Правительства РФ.

Вопросы поддержки экономики и граждан в постковидный период были одними из важнейших в ходе состоявшейся встречи членов Совета палаты Совета Федерации с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом сообщил заместитель Председателя СФ Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

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По словам Николая Журавлева, встреча сенаторов с премьер-министром была очень конструктивной. «На ней присутствовали вице-премьеры Правительства, профильные Министры. Обсуждались все вопросы, которые стоят на повестке дня. Председатель Правительства объявил о новых мерах поддержки экономики в постковидный период. В первую очередь, речь идет о программе «ФОТ 3.0». Это, по сути, продолжение первых двух, наверное, самых успешных программ по поддержке занятости и экономики, которые были объявлены весной прошлого года».

Среди вопросов обсуждения — проект закона о банкротстве. «Правительство разработало соответствующий законопроект, в котором много очень полезных новелл. Среди них – смена принципов, по которым выбирается арбитражный управляющий, сокращение и упрощение процедур. «Прежде, чем будет проходить процедура банкротства, должна пройти процедура реструктуризации. Предусмотрен и ряд других механизмов, которые позволят сделать эту процедуру более прозрачной».

Ужесточается законодательство и вводится запрет на продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, предусматривающих возможность потери не только накопленных процентов на вложения, но и самих вложений

Также были подняты вопросы, связанные с защитой прав граждан – неквалифицированных инвесторов на финансовых рынках. «Сейчас ужесточается законодательство и вводится запрет на продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, предусматривающих возможность потери не только накопленных процентов на вложения, но и самих вложений. Очевидно, что неискушенных в этой сфере граждан необходимо оградить от подобных рисков».

Предметно обсуждался вопрос газификации российских регионов, рассказал Николай Журавлев. «Низкий уровень газификации — большая проблема для многих регионов. От этого в первую очередь страдают люди. И, конечно же, предприятия, которые работают в этих регионах».

В этом вопросе позиция Совета Федерации принципиальна, отметил вице-спикер СФ. «Мы считаем, что Правительство должно утвердить комплексную программу газификации страны с четким планом по срокам реализации в каждом регионе за счет федерального и регионального бюджетов, средств газовых компаний. Надеемся, что соответствующие поручения будут даны по итогам встречи».

Также, сообщил сенатор, на встрече поднимались вопросы, связанные с продлением льготной ипотеки. «Мы за то, чтобы эта программа, которая заканчивается в июле нынешнего года, была продлена и немного переформатирована. Важно, чтобы средства направлялись в те регионы, где замедлились темпы жилищного строительства, где есть много категорий граждан, которые нуждаются, в льготной ипотеке», — сказал Николай Журавлев.

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