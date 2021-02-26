Н. Журавлев: Сенаторы примут деятельное участие в развитии законодательства по цифровой трансформации деятельности ФТС

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий выступил на расширенном заседании коллегии Федеральной таможенной службы.

Он указал, что в прошлом году был завершен важный этап в реформировании таможенной службы. Полностью реализована Комплексная программа развития ФТС России на период до 2020 года. Её выполнение позволило обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в деятельность таможни, автоматизировать бизнес-процессы, сократить административные издержки для добросовестных компаний, повысить эффективность работы. «Не случайно таможенный контроль был признан лучшим по качеству администрирования в прошлом году. Это очень высокий результат, но одновременно и высокая планка на будущее».

Николай Журавлев отметил, что в текущем году начинается новый этап в модернизации таможенной сферы. Его рамки заданы Стратегией развития Таможенной службы до 2030 года. На новом этапе предполагается существенно расширить применение цифровых технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта, перейти от электронной таможни к интеллектуальной. «Важно, что в вашей службе уже два года реализуется проект перехода на отечественное программное обеспечение для обработки больших данных и на российское телекоммуникационное оборудование. Для таможни такой переход может быть отнесён к вопросам национальной безопасности», — указал сенатор.

Законодатель подчеркнул, что Совет Федерации держит вопросы цифровой трансформации в фокусе своего внимания. Внедрение принципиально новых решений, технологий, основанных на использовании искусственного интеллекта, требует внесения изменений в нормативную базу. «Мы всегда готовы принять самое деятельное участие в подготовке предложений по совершенствованию законодательства».

По словам Николая Журавлева, СФ уделяет большое внимание вопросам совершенствования деятельности таможенной службы. «В феврале прошлого года в рамках «правительственного часа» был рассмотрен вопрос о направлениях совершенствования таможенного администрирования. По итогам состоявшегося обсуждения было принято Постановление Совета Федерации. В нем содержатся рекомендации по широкому кругу вопросов. И надо отметить, что всего за год большинство содержащихся в нём рекомендаций выполнено».

В частности, сказал парламентарий, на площадке Евразийской экономической комиссии ведется активная работа по развитию единой системы таможенного транзита товаров в Евразийском экономическом союзе, по созданию правовых основ единого рынка алкогольной и табачной продукции.

На рассмотрении Государственной Думы находится законопроект, предоставляющий возможность отмены неполного таможенного декларирования и периодического таможенного декларирования при вывозе древесины и лесоматериалов.

Предусмотрено введение заградительных таможенных пошлин в отношении лесоматериалов с высокой степенью влажности.

Сенаторами разработан проект закона, предусматривающий бюджетное финансирование медицинской помощи, оказываемой пенсионерам таможенных органов, членам семей сотрудников и пенсионеров в медицинских учреждениях таможенной службы.

Николай Журавлев отметил ряд проблем, над решением которых необходимо работать. В первую очередь, это задача декриминализации лесной отрасли.

Для правового обеспечения развития лесной отрасли в Совете Федерации действует рабочая группа по совершенствованию лесного законодательства. Благодаря подготовленным ею предложениям, были внесены изменения в Лесной кодекс РФ в части внедрения механизмов цифрового учета и контроля древесины и продукции её переработки, а также поправки в Стратегию развития лесного комплекса до 2030 года. «Новая Стратегия задает вектор на цифровизацию и обеспечение прозрачности всех перемещаемых и обрабатываемых лесоматериалов. В фокусе внимания будут вопросы переориентации отрасли с экспорта необработанных лесоматериалов на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Это, в том числе, потребует корректировки тарифно-таможенной политики. И над решением этой задачи нам надо работать сообща».

Сенатор также затронул тему поддержки отечественного цветоводства. «Важно обеспечить применение взвешенных индикаторов на ввозную стоимость продукции, при необходимости скорректировать таможенные пошлины и защитить рынок от нелегальных поставок»,- отметил он.

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