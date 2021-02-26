О. Алексеев встретился с главой Энгельсского района Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор находится в рабочей региональной поездке.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области во время рабочей поездки в регион посетил Энгельсский район области.

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Как рассказал Олег Алексеев, основной темой встречи стал вопрос пополнения бюджета за счет пересмотра кадастровой стоимости коммерческой недвижимости и оформление и постановка на учет различных объектов.

«В общей структуре объектов торгового назначения Саратовской области 11 процентов принадлежит Энгельсу. В прошлом году в городе выявлено более 400 объектов, которые не поставлены на учет и не платят налоги. Но еще имеются торговые объекты, где сильно занижена кадастровая оценка, в результате снижены налоговые отчисления», – пояснил парламентарий.

По его словам, руководство района проводит работу по переоценке торговых объектов, жилых домов, земельных участков. «Порой возникает вопрос: насколько корректно была проведена предыдущая оценка. Будем проводить совещания с представителями ведомств, курирующих этот вопрос», – отметил Олег Алексеев.

Олег Алексеев во время рабочей поездки в регион посетил Энгельсский район области

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Олег Алексеев во время рабочей поездки в регион посетил Энгельсский район области

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Олег Алексеев во время рабочей поездки в регион посетил Энгельсский район области

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Олег Алексеев во время рабочей поездки в регион посетил Энгельсский район области

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Олег Алексеев во время рабочей поездки в регион посетил Энгельсский район области

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Олег Алексеев во время рабочей поездки в регион посетил Энгельсский район области

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Олег Алексеев во время рабочей поездки в регион посетил Энгельсский район области

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Олег Алексеев во время рабочей поездки в регион посетил Энгельсский район области

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Сенатор посетил также благотворительный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие было организовано общественной организацией «Рассвет», объединяющей семьи с детьми с ограниченными возможностями. С этим сообществом законодатель сотрудничает практически со дня основания, оказывает помощь и поддержку.

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