О встрече Посла Беларуси А.Метелицы c Секретарем Министерства по экономическим вопросам Пакистана

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

26 февраля 2021 г.



26 февраля 2021 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрея Метелицы с Секретарем Министерства по экономическим вопросам Пакистана (в ранге Первого заместителя Министра) Нуром Ахмедом.

Стороны обсудили вопросы развития торговли между Беларусью и Пакистаном, а также перспективные направления активизации двусторонних деловых контактов после пандемии коронавируса, включая подготовку шестого заседания Совместной Белорусско-Пакистанской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.

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