С. Березкин провел рабочую встречу с руководителями департамента культуры Ярославской области

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждалась подготовка к проведению запланированных в этом году масштабных мероприятий, среди которых – празднование 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области провел рабочую встречу с руководителями департамента культуры региона.

В ходе беседы обсуждалась подготовка к проведению запланированных в 2021 г. масштабных мероприятий, взаимодействия в развитии отрасли, решения ряда назревших вопросов, в том числе через законодательное обеспечение.

«Нынешний год чрезвычайно насыщен событиями в культурно-исторической сфере. Особо можно выделить мероприятия, посвященные 800-летию со дня рождения нашего выдающегося земляка, святого благоверного князя Александра Невского, которые пройдут в Переславле и Ярославле 11–12 июня. Это событие федерального масштаба, к которому необходимо подготовиться самым тщательным образом», — сказал Сергей Березкин.

Парламентарий отметил, что 15 февраля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении по случаю празднования Дня православной молодежи объявил о начале всероссийского молодежного творческого конкурса, приуроченного к юбилею Александра Невского. Он призвал всех юных художников и музыкантов реализовать свой творческий потенциал в различных номинациях.

«Уверен, что жизнь и подвиг святого благоверного князя станут достойным примером для нашей молодежи и будут способствовать формированию патриотизма и любви к Родине», — подчеркнул Сергей Березкин.

Сенатор также отметил необходимость дальнейшей работы над укреплением материально-технической базы учреждений культуры, устранением кадрового дефицита, вовлечением детей и молодежи в культурное творчество.

MIL OSI