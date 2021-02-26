С. Мартынов: В Марий Эл пристальное внимание уделяют социальной помощи гражданам, которые наиболее в ней нуждаются

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в 16-й сессии Государственного Собрания Республики.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в 16-й сессии Государственного Собрания региона, прошедшей в Йошкар-Оле.

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Сенатор отметил энергичную, насыщенную работу депутатского корпуса Марий Эл. «В повестке дня работы парламента сегодня значилось почти два десятка вопросов. И каждый из них – актуальный».

В частности, отметил Сергей Мартынов, депутаты рассмотрели поправки в целый ряд действующих региональных законов. Предлагаемые изменения касаются актуализации мер борьбы с административными правонарушениями, работы местного самоуправления, проведения публичных мероприятий и т. д.

Отдельным вопросом были рассмотрены меры по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан. В частности, речь шла о ветеранах труда, которые сейчас теряют ряд социальных льгот, если уезжают из республики на постоянное место жительства в другие регионы.

По предложению депутатов, решено уйти в схеме выплат ряда пособий от территориального принципа. Кстати, о том же сенатора просили и граждане в ходе личного приёма, прошедшего накануне в Сернуре, что говорит о важности вопроса.

Сергей Мартынов принял участие в 16-й сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл

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Сергей Мартынов принял участие в 16-й сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл

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Сергей Мартынов принял участие в 16-й сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл

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Сергей Мартынов принял участие в 16-й сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл

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Сергей Мартынов принял участие в 16-й сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл

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Сергей Мартынов принял участие в 16-й сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл

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«Я с удовлетворением подчеркну тот факт, что в Марий Эл пристальное внимание уделяют социальной помощи гражданам, которые наиболее в этом нуждаются. Это очень актуально сейчас, когда пандемия еще не завершена, а экономика продолжает испытывать трудности. Тем более важно было поддержать ветеранов труда, людей в высшей степени заслуженных», — отметил Сергей Мартынов.

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