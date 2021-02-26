С. Фабричный: Бесплатная юридическая помощь востребована гражданами

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на «круглом столе», посвященном координации и взаимодействию субъектов системы бесплатной юридической помощи в Новгородской области.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области принял участие в «круглом столе» на тему «Координация и взаимодействие субъектов системы бесплатной юридической помощи на территории Новгородской области».

Мероприятие прошло в Новгородском государственном университете с участием представителей юридического сообщества и общественных организаций региона при поддержке Фонда президентских грантов.

В регионе реализуется проект «Передвижные центры по оказанию бесплатной юридической помощи». За это время бесплатную юридическую помощь получили 758 жителей разных районов области

Сергей Фабричный, являющийся руководителем регионального отделения Ассоциации юристов России, отметил востребованность новгородцами бесплатной юридической помощи, которую в регионе уже более 20 лет оказывают госучреждения, общественники, волонтеры.

«С лета прошлого года в регионе реализуется проект «Передвижные центры по оказанию бесплатной юридической помощи». За это время бесплатную юридическую помощь получили 758 жителей разных районов области», — сообщил сенатор.

По его словам, проект продолжается и в первом полугодии нынешнего года. «Специалисты планируют сделать порядка 80 выездных консультаций, встретиться с не менее 700 жителями».

Сергей Фабричный также предложил активно обмениваться информацией, чтобы решать возникающие проблемы граждан максимально оперативно.

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