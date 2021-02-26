Т. Гигель: Нацеленность законодателей всех уровней на результат позволяет решать масштабные задачи

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в мониторинге состояния законодательства в Республике Алтай за 2020 год.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в ежегодном мониторинге состояния законодательства в регионе за предыдущий год. Совещание прошло в региональном парламенте под руководством и. о. председателя Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Германа Чепкина. ЧепкинГерман ЕвгеньевичИсполняющий обязанности председателя Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай

В своем выступлении сенатор отметила, что регион оказался в числе первых, где начали проводить мониторинг законодательства. «Эта инициатива была замечена на федеральном уровне. И в 2008 году Совет Федерации провел в стенах парламента Республики Алтай презентацию доклада «О состоянии законодательства в Российской Федерации», — напомнила Татьяна Гигель.

Татьяна Гигель приняла участие в мониторинге состояния законодательства в Республике Алтай за 2020 год

По ее словам, сейчас на первый план выходит не просто анализ состояния законодательства: на основании правоприменительной практики законодатели стараются выйти на контроль реализации законов.

«Нацеленность законодателей всех уровней на результат позволяет решать масштабные задачи, поставленные Президентом страны в Послании Федеральному Собранию, а также в Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», — считает Татьяна Гигель.

Сенатор отметила, что грамотно разработанная законодательная база позволила обеспечить эффективное противодействие распространению коронавирусной инфекции, оказать поддержку экономике и гражданам, в том числе семьям с детьми, увеличить доступность лекарственных препаратов.

«Принятый на 2021 год федеральный бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств перед гражданами в полном объеме, обеспечивает последовательное и стабильное развитие страны», — подчеркнула парламентарий.

Татьяна Гигель также отметила, что в минувшем году законодателям удалось предметно заняться вопросами экологической безопасности, эффективно поработать над совершенствованием системы управления лесной отраслью.

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