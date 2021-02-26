Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Главное#Космодромы#Восточный#OneWeb26.02.2021 18:10

36 космических аппаратов OneWeb прибыли на Восточный

36 новых космических аппаратов компании OneWeb, принадлежащей правительству Великобритании и группе компаний Bharti Global, в пятницу, 26 февраля 2021 года, прибыли в аэропорт Игнатьево (г. Благовещенск) на самолете Ан-124-100. Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») доставили на космодром все 36 аппаратов. Завтра, 27 февраля, начнется их подготовка к запланированному на март запуску с использованием ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

Главкосмос (дочернее предприятие Госкорпорации «Роскосмос») обеспечивает выполнение работ по запускам спутников группировки OneWeb с использованием ракет-носителей семейства «Союз-2» в рамках контрактов с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace и российско-французской компанией Starsem в тесной кооперации с другими предприятиями Госкорпорации «Роскосмос» — Ракетно-космическим центром «Прогресс», Научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина и ЦЭНКИ.

На сегодняшний день группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 110 космических аппаратов, планируется запуск сотен других. Предстоящий запуск должен довести количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 146. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

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